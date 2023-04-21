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堅信2020大選被干預…選舉數據遭推翻 枕頭大亨500萬飛了

記者胡玉立／綜合報導
枕頭製造商、知名的2020年選舉結果否定論者林德爾被判要付500萬元給一名自稱為川粉的電腦鑑識專家。(美聯社)
枕頭製造商、知名的2020年選舉結果否定論者林德爾被判要付500萬元給一名自稱為川粉的電腦鑑識專家。(美聯社)

寢具製造商MyPillow創辦人、著名的2020年選舉結果否定論者林德爾(Mike Lindell)堅稱，他手中握有選舉數據足以證明中國干預2020大選，2021年他上節目懸賞500萬元，看看有沒有人能證明他的數據不實。一個私人仲裁小組19日裁定有人「挑戰成功」，林德爾管理公司(Lindell Management)須在30天支付500萬元給內華達州63歲電腦鑑識專家扎德曼(Robert Zeidman)。

這場被稱為「證明邁克錯了」(Prove Mike Wrong)的挑戰，是林德爾為宣傳2021年8月他在南達科他州主辦的網路研討會，於保守派廣播節目「格拉佐夫幫」(The Glazov Gang)中提出。他在節目中聲稱：「任何人只要能證明我掌握的2020年大選數據是錯的，即可獲500萬元獎金。」

扎德曼自稱支持川普，他檢查了林德爾的數據，得出結論是：它們不僅不能證明選舉舞弊，更與2020年大選無關；但發起挑戰的林德爾公司拒絕付款，於是扎德曼向仲裁員求助。

仲裁紀錄顯示，扎德爾是唯一回應挑戰的專家。仲裁員在長達23頁裁決中表示，扎德曼證明林德爾的資料「確實沒有反映出2020年11月的選舉數據」；他們指示林德爾的公司須在30天內付款給扎德曼。

扎德曼向華盛頓郵報表示，他「非常滿意」仲裁員的決定，「他們和我一樣清楚看到這一點，我們在研討會中得到的數據根本不是林德爾說的那樣。」

扎德曼的律師格拉瑟(Brian Glasser)表示，仲裁小組的決定是對所有瘋狂指控選舉舞弊的人的一種警告，「仲裁員認為審查這些說法很重要，因為它們對美國造成了巨大傷害。」

林德爾則表示，仲裁者「做出了非常錯誤的決定！這要上法庭！」

林德爾還面臨投票機製造商「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)的13億元誹謗訴訟以及來自多明尼恩前高層主管的誹謗訴訟。

裁員 投票 南達科他州

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