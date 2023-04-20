甘迺迪姪子宣布參選總統 家族卻挺拜登連任

甘迺迪總統的姪子小羅伯‧甘迺迪(前左)19日在明星妻子雪若‧海恩斯(前中)和支持者擁簇下，在波士頓宣布角逐2024年民主黨總統提名。(美聯社）

遇刺甘迺迪總統的姪子小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)19日宣布競逐2024年總統大選民主黨初選提名 ，但甘迺迪家族多位成員日前簽名連署，支持拜登 總統角逐連任，不挺自家人小羅伯。

小羅伯19日在波士頓宣布參選，並將競選活動比作革命運動；他說：「未來18個月的競選任務及總統任期，我將終結貪腐的官商勾結，這脅迫性的強加企業封建主義於我國」。

「今日美國」(USA TODAY)與蘇福克大學(Suffolk University)民調 顯示，2020年投給拜登的選民中，有14%支持小羅伯；「今日美國」指出，這對於以推動疫苗造成兒童自閉症陰謀論著名的政治人物而言，算是很高的支持率。

這項民調15日到18日進行，訪問600名在2020年到2022年間自稱支持拜登的選民，結果僅67%受訪者會續挺拜登，14%的人支持小羅伯，5%的人支持勵志書籍暢銷作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)，13%未決。

不過，甘迺迪家族多名成員已連署表示，不會支持環保律師小羅伯‧甘迺迪；現年69歲的小羅伯是民主黨1968年提名但遭刺殺的總統候選人羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy)的兒子，他的伯父則是被刺殺的甘迺迪總統(John F. Kennedy)。

小羅伯的妹妹羅伊‧甘迺迪(Rory Kennedy)說，「這對我而言是很艱難的局面，我愛我哥，他很有魅力且是有才華的講者；我尊敬他的環保作為，多虧了他，我們才能在哈德遜河游泳，但我支持拜登總統。」

小羅伯的姐姐、馬里蘭州前副州長凱絲琳‧甘迺迪‧湯森(Kathleen Kennedy Townsend)明確表示不會支持小羅伯；目前任職於勞工部的湯森反對小羅伯的疫苗立場，她曾投書批評小羅伯「散播令人心碎且可能有致命後果的錯誤資訊」。