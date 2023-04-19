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「台灣我們來了」美總統候選人提政見：發步槍給全台家庭

編譯徐榆涵／即時報導
美國共和黨總統候選人、37歲知名生技創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。（路透）
美國共和黨總統候選人、37歲知名生技創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。（路透）

2024美國總統大選將進入提名階段，台海議題也備受各政黨關注。對此，美國共和黨總統候選人、37歲知名生技創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）近日提出一個大膽政見，建議讓每個台灣家庭都持有槍支，以防中國入侵。

拉馬斯瓦米15日在美國步槍協會（NRA）的一次造勢活動上公開宣稱，「如果你不希望中國入侵台灣，這是我們可以做的事情。」他提議讓美國步槍協會在台灣開設分支機構，讓每個台灣家庭擁有一把槍，以自我防衛。他相信這樣的做法可以在不與中國開戰的情況下保護台灣。

他還強調，會教導台灣人如何使用槍枝，並高呼「台灣，我們來了」、「我們台灣同在」，讓台下觀眾無不起身鼓掌歡呼。

來源：Vivek Ramaswamy

拉馬斯瓦米之後也在推特上補充說明，所提到的槍枝是AR-15突擊步槍（Armalite Rifle Model 15），將讓習近平體會到「美國例外論（American exceptionalism）。」

根據內政部資料，台灣目前有908萬9450戶家庭，AR-15在美國平均價格為700美元，以此估算，這項提案將花費超過63億美元。

此外，拉馬斯瓦米在造勢大會上也提出其他政見，包括關閉美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF），並擴大保障美國公民持槍權的憲法第二修正案等。

美國總統大選 提名 美國公民

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