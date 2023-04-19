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拜登簽署行政命令 擴大平價照護、免費學前教育

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統18日在家庭照護者、身障人士、資深公民、托兒與長照護理人員環繞下，於白宮玫瑰花園簽署行政命令，指示所有聯邦機構採取行動，增加國人獲得優質兒童保育及長期照護的機會。(路透)
拜登總統18日在家庭照護者、身障人士、資深公民、托兒與長照護理人員環繞下，於白宮玫瑰花園簽署行政命令，指示所有聯邦機構採取行動，增加國人獲得優質兒童保育及長期照護的機會。(路透)

拜登總統18日在家庭照護者、身障人士、資深公民、托兒與長照護理人員環繞下，於白宮簽署行政命令，指示幾乎所有聯邦機構採取行動，推出50多項具體措施，增加國人獲得優質兒童保育及長期照護的機會，進一步推展免費學前教育，擴大可負擔的兒童、老年人和殘疾人照護，讓照護者及勞工獲得更多支持。

拜登此前的「照護經濟」提案正遭共和黨議員及部分民主黨人反對。他在即將宣布投入2024年總統連任選戰之際，簽署此攸關兒童和老人護理的行政命令，可望提高支持率。拜登還將繼續推動在未來十年內投入7500億元以強化兒童及老年照護；此經費已列入並提交至2024年國會預算案中。

「此行政命令毋需任何新支出，而是確保納稅人已投入的資金發揮最大價值，」拜登說：「今天的行動是為了全國工薪家庭和護理人員的尊嚴、保障和安心，對經濟也有益。」

拜登指示幾乎所有聯邦機構，找出可以為聯邦項目勞工支付兒童保育和長期照護福利的補助計劃，並考慮要求提出聯邦創造就業基金申請的企業，擴大其員工獲得照護的機會。

商務部3月已率先採取行動，針對其經費達520億元的美國半導體製造研究計畫，要求所有申請大筆聯邦經費的企業，展示他們將如何幫助勞工獲得平價兒童保育服務。

其他相關措施包括：改善退伍軍人獲得居家照護機會、提高幼兒教育工作者工資、提高老年人和殘疾人照護的工作品質，並促進護理人員加入工會的權利。

白宮經濟顧問委員會(CEA)成員希瑟·波希(Heather Boushey)表示，兒童保育與養老服務短缺及成本飆升，限制了許多女性工作能力，讓勞動力供應受限，也抑制了經濟增長。

布希引用波士頓諮詢公司(Boston Consulting Group)最近一項估計指出，若不解決照護嚴重短缺和負擔能力問題，美國經濟產出可能自2030年開始每年下降2900億元。

拜登 勞工 白宮

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