麥康諾返參院 首要處理范士丹司法委會主席職位 牽動立法效率

現年81歲的共和黨參院領袖麥康諾，因跌倒導致腦震盪在家休養一個多月後，17日銷假上班，馬上面臨要如何處理病假已兩個月的89歲民主黨同僚范士丹。(美聯社)

因跌倒導致腦震盪的參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)，在家休養了一個多月後，17日銷假上班，馬上面臨如何處理病假已兩個月還不能回來上班的民主黨 更資深同僚范士丹(Dianne Feinstein)；由81歲老人解決89歲同僚影響立法部門運作的問題，美國政治真的「老」了。

現年89歲的參院司法委員會主席范士丹，目前因罹患帶狀疱疹已告假兩個月，而且短期內似乎還無法銷假上班。她長期缺席將影響拜登總統任命法官的確認程序，民主黨內已出現逼退的聲音。(美聯社)

范士丹是參院司法委員會主席，目前仍在加州治療帶狀疱疹；她長期缺席將影響拜登總統任命法官的確認程序，民主黨內已出現要她辭職的聲音，她要求暫時請人代理主席職務，但該職位若要換人，需有60票同意，也就是還需要共和黨10票以上的支持。這就是麥康諾被期待發揮作用的地方。

如果麥康諾不同意委員會主席換人，范士丹會受到更大的辭職壓力，讓加州州長派人頂替；州長紐森已揚言要派任非裔女性頂替，至於接替人選2024年會不會爭取連任，那是另一問題。

長於議事技巧與策略的麥康諾，最為人所知的成就，就是幫助前總統川普任命多位保守派法官，從最高院到地方法院，增添許多｢共和黨色彩」。但他和太太趙小蘭與范士丹夫婦是多年好友，他稱讚范，即使在最激烈的政治辯論中，也不失「做人的真誠與溫暖」，希望再和她共事兩年。

如果民主黨參院領袖舒默提出要求，讓另一民主黨參議員替代范士丹擔任司法委會主席，田納西共和黨參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)已表明反對，理由是替代者可能會讓各級法院充斥著活耀進步派法官。麥康諾即使同意，也要說服至少九名共和黨參議員同意。

范士丹缺席期間，司法委員會無法就法官提名人進行確認投票，確認過程一拖再拖；她缺席之時，兩黨票數各占一半。根據上屆國會協議，委員會同票時，付諸全院表決。但司委會助理說，此一協議已失效。

所以，除非任命人選獲得兩黨支持，委員會不通過的話，也不會付諸全院表決，拜登提名的多位法官也因此「難產」。