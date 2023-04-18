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麥康諾返參院 首要處理范士丹司法委會主席職位 牽動立法效率

記者張聲肇／綜合報導
現年81歲的共和黨參院領袖麥康諾，因跌倒導致腦震盪在家休養一個多月後，17日銷假上班，馬上面臨要如何處理病假已兩個月的89歲民主黨同僚范士丹。(美聯社)
現年81歲的共和黨參院領袖麥康諾，因跌倒導致腦震盪在家休養一個多月後，17日銷假上班，馬上面臨要如何處理病假已兩個月的89歲民主黨同僚范士丹。(美聯社)

因跌倒導致腦震盪的參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)，在家休養了一個多月後，17日銷假上班，馬上面臨如何處理病假已兩個月還不能回來上班的民主黨更資深同僚范士丹(Dianne Feinstein)；由81歲老人解決89歲同僚影響立法部門運作的問題，美國政治真的「老」了。

現年89歲的參院司法委員會主席范士丹，目前因罹患帶狀疱疹已告假兩個月，而且短期內...
現年89歲的參院司法委員會主席范士丹，目前因罹患帶狀疱疹已告假兩個月，而且短期內似乎還無法銷假上班。她長期缺席將影響拜登總統任命法官的確認程序，民主黨內已出現逼退的聲音。(美聯社)

范士丹是參院司法委員會主席，目前仍在加州治療帶狀疱疹；她長期缺席將影響拜登總統任命法官的確認程序，民主黨內已出現要她辭職的聲音，她要求暫時請人代理主席職務，但該職位若要換人，需有60票同意，也就是還需要共和黨10票以上的支持。這就是麥康諾被期待發揮作用的地方。

如果麥康諾不同意委員會主席換人，范士丹會受到更大的辭職壓力，讓加州州長派人頂替；州長紐森已揚言要派任非裔女性頂替，至於接替人選2024年會不會爭取連任，那是另一問題。

長於議事技巧與策略的麥康諾，最為人所知的成就，就是幫助前總統川普任命多位保守派法官，從最高院到地方法院，增添許多｢共和黨色彩」。但他和太太趙小蘭與范士丹夫婦是多年好友，他稱讚范，即使在最激烈的政治辯論中，也不失「做人的真誠與溫暖」，希望再和她共事兩年。

如果民主黨參院領袖舒默提出要求，讓另一民主黨參議員替代范士丹擔任司法委會主席，田納西共和黨參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)已表明反對，理由是替代者可能會讓各級法院充斥著活耀進步派法官。麥康諾即使同意，也要說服至少九名共和黨參議員同意。

范士丹缺席期間，司法委員會無法就法官提名人進行確認投票，確認過程一拖再拖；她缺席之時，兩黨票數各占一半。根據上屆國會協議，委員會同票時，付諸全院表決。但司委會助理說，此一協議已失效。

所以，除非任命人選獲得兩黨支持，委員會不通過的話，也不會付諸全院表決，拜登提名的多位法官也因此「難產」。

共和黨 麥康諾 民主黨

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