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卸任告別白宮後 川普、潘斯為槍首度「王見王」

編譯徐薏茹／綜合15日電
前總統川普14日出席全國槍枝協會年度峰會，並發表演說。(美聯社)
前總統川普14日出席全國槍枝協會年度峰會，並發表演說。(美聯社)

前總統川普與前副總統潘斯14日出席全國槍枝協會(NRA)年度峰會，這是兩人卸任離開白宮後首度受邀同一場合；本次峰會不久前，田納西州和肯塔基州才接連發生大規模槍擊案，川普、潘斯各自在峰會上發表演說，提出對槍擊案的見解。

川普對群眾喊話：「我很自豪是白宮有史以來最支持槍枝、支持憲法第二修正案的總統。2024年有你們的支持，我將會是你們最忠實的朋友與無懼的贏家。」

他表示槍擊案不是槍枝問題，而是心理健康及社會問題，是文化與精神問題；川普提出新的稅收抵免項目，用於教師的隱蔽攜槍武器訓練花費，「即使是15%的教師熟悉武器操作，我們也希望這15%的人自願武裝和接受訓練，以阻止活躍的槍手。」

前副總統潘斯14日出席全國槍枝協會年度峰會，並發表演說。(美聯社)
前副總統潘斯14日出席全國槍枝協會年度峰會，並發表演說。(美聯社)

另一頭，潘斯則呼籲迅速處決大規模槍案的槍手，以此作為槍枝暴力的解方，「我已經厭倦無意義的暴力與生命損失，若我們的領袖支持執法部門、保護學校、將明顯的精神疾病制度化處理、制定法律確保從事令人髮指罪行的人在幾個月而非數年後承擔後果，才能阻止這些悲劇發生。」

他指出民主黨必須處理這一非常真實的暴力犯罪與心理健康問題，「拜登與民主黨再度回到同樣令人厭倦的爭論，爭論槍枝控管與沒收問題。」

潘斯剛上台時群眾發出噓聲，不過在演說尾聲贏得觀眾掌聲。

南達科他州州長克利斯蒂‧諾姆(Kristi Noem)和共和黨總統參選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)受到群眾的掌聲支持和起立鼓掌。

諾姆與NRA執行長兼執行副總裁拉皮耶(Wayne LaPierre)同台，簽署一項行政命令，終止一些銀行近期停止借貸給南達科他州槍枝零售商與製造商的措施。

其他有意競逐總統大位的競爭者，包括佛州州長德桑提斯、前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)均向NRA峰會發送影片訊息。

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