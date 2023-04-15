詐欺案應訊7小時 川普不再緘默 暢談自己偉大商業成就

因被控涉嫌民事詐欺，前總統川普13日前往紐約州檢察長辦公室接受詢問並提供口供。圖為他在離開川普大廈時，向周圍的支持群眾握拳致意。(路透)

繼本月初來紐約就「封口費」官司應訊後，前總統川普 13日再度現身紐約提供口供，這次是為了民事詐欺案件；川普此次接受訊問長達七小時，推翻他先前欲援引憲法第五修正案並保持緘默的決定；川普企業律師凱斯(Christopher Kise)表示，川普花了近七小時，「鉅細靡遺地描述他偉大的商業成就」。

美聯社報導，川普及律師團隊13日接受紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)調查，她去年9月指控川普等人和川普集團為獲取經濟利益而詐財。根據這起民事訴訟，川普在其成年子女以及川普集團高管幫助下，虛假誇大酒店與高爾夫球場的淨資產，並利用「欺詐性或誤導性」估價來獲得貸款、保險和稅收減免等方面的經濟利益。

詹樂霞辦公室尋求永久禁止川普及其成年子女在紐約州任何商業實體擔任高管，五年內禁止川普及川普集團參與紐約州任何不動產收購，要求相關方退還約2億5000萬元詐欺所得等。

川普進入詹樂霞辦公室後，律師哈巴(Alina Habba)表示，川普「不僅有意且願意作證」。

這宗案件與曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)調查的「封口費」的案件無關，川普4日在紐約應訊，他對白艾榮提出的34項偽造商業紀錄重罪一概不認罪，成為美國史上首位遭刑事起訴的卸任總統。

另外，紐約南區聯邦法官凱普蘭(Lewis Kaplan)裁定，專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告川普1990年代中期性侵 的民事訴訟，將於25日開審。

川普的律師團隊獲悉領英(LinkedIn)共同創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)贊助卡洛爾提告川普後，向法官提出需要更多時間理解案情；霍夫曼是民主黨大金主，因此讓此案蒙上政治陰影。

凱普蘭在兩頁的裁定書中表示，霍夫曼贊助訴訟費與川普是否性侵卡洛爾無關；川普去年10月在自己的社群平台Truth Social貼文稱此案為騙局。