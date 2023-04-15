全國步槍協會年會 共和黨要角表態支持擁槍權 年輕選票恐流失

大規模槍擊案頻傳，全國步槍協會選在此時於印第安納波里斯舉行年會，會場外並有大批槍械製造商擺攤推銷產品。圖為一名14歲少女正在測試一把輕型機槍。(路透)

全國步槍協會(NRA)年會14日揭幕，川普、德桑提斯、海理等共和黨 要角將在會上表態支持擁槍權，此舉雖能穩住共和黨基本盤，卻可能會疏離年輕世代選民。

NRA在印第安納波里斯舉行年會的同時，美國各界仍沉浸在一連串駭人的槍枝暴力事件引起的傷痛與憂慮中。

共和黨基本盤選民支持擁槍權，有志爭取2024年總統提名 的黨內要角，不論親自到場或透過視訊表達支持時，可能要提防自己的發言，會不會觸怒了其他選民，尤其是關鍵票群族。

民意調查顯示，民眾對槍械管制的態度，存在「世代差別」。網路民調 公司YouGov上月發表的社會變化觀察(Social Change Monitor)報告說，共和黨的X世代、嬰兒潮世代和沉默世代黨員中，主張槍械管制法律應該比目前更嚴格者為23%；在Z世代和千禧年世代黨員中，持相同看法者增為39%。

哈佛青年調查也發現，63%的18至29歲年輕人認為，美國的槍械管制應更嚴格。但主張「憲法擁槍權」的保守派和民間社團領袖卻認為，不必為了討好Z世代而改變自己的說詞。

共和黨肯塔基州黨部前發言人瓦特森(Tres Watson)說，如果年輕人想改變共和黨，就要多參與黨部活動。「每個政黨都要跟著選民的腳步走。如果Z世代要影響共和黨，他們就要出來投票，要更活躍一點。」

「最好出來競選黨職，這是影響政治的最佳方法。一旦你成為局內人，你要推動社會改革就容易多了。光站在外面喊，那是人在山頂看塵世」。

美國槍械擁有人協會聯邦事務組長詹斯頓(Aidan Johnston)認為，候選人為了年輕選票而調整立場，不是可行之道。「我可不相信改動憲法第二修正案是通往勝選之路。政治人物都發要誓捍衛憲法，這應也是政府看待第二修正案的唯一角度。」

但民調專家庫維永(John Couvillon)說，靠保守政見贏得初選的共和黨候選人，面對全國選民時，會付出「很大的代價」。