不連任？訪愛爾蘭濃濃尋根味 拜登坦承政治生涯來到盡頭

拜登13日向愛爾蘭國會發表感人演說。（美聯社）

美國總統拜登 的愛爾蘭3天「尋根」之旅來到第2天，他今天向愛爾蘭國會發表感人演說，稱自己「回家了」，在為計劃中的2024競選連任備戰時，緬懷起自己的愛爾蘭血統。

路透報導，拜登說：「我回家了…但願我能待久一點。」語畢，現場響起滿堂歡呼和掌聲。

這是拜登總統任期內時間最長的出訪行程之一，他成為繼甘迺迪（John F. Kennedy）、雷根（Ronald Reagan）和柯林頓（Bill Clinton）後，第4位在愛爾蘭國會發表演說的美國總統，接著他在都柏林城堡（Dublin Castle）出席特別為他安排的國宴。

拜登這趟外訪的第一站是北愛爾蘭，他昨天演講時語調較為嚴肅，呼籲北愛政治領袖恢復權力共享的政府，並承諾美國將進行大量投資。

但拜登在北愛發表演說完畢後一跨越邊境 來到愛爾蘭，就把話題轉向愛爾蘭親戚的民間軼事，並與熱情的當地民眾合影留念。

拜登的高祖父芬尼根（Owen Finnegan）1849年離開愛爾蘭勞司郡（Louth）移居美國。拜登明天將在愛爾蘭西岸梅約郡（Mayo）會見家族另一邊的親戚。

不過拜登坦言，自己即將走到向政治生涯的盡頭。

拜登說：「我正在職涯的盡頭，不是開端。我唯一帶給這段職涯的，就是一丁點兒智慧，各位可以看看我年紀多大了。」80歲的拜登曾表示自己2024年將再次競選，但尚未正式宣告投入選戰。

拜登在次子杭特（Hunter）、胞妹瓦萊麗（Valerie）和國務卿布林肯（Antony Blinken）陪同下出席都柏林一些活動，在都柏林城堡聖派屈克廳（St Patrick's Hall）舉行的國宴上進一步肯定美國與愛爾蘭的關係。已故英國女王 伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）和美國前總統甘迺迪都曾在此接受國宴款待。

拜登明天將返回梅約郡會見家族另一邊、他的天祖父布魯威特（Edward Blewitt）的後代。他也將訪問諾克（Knock）一間天主教聖地，並在巴里納鎮（Ballina）公開發表演說，為此行畫下句點。

來源：CBS News