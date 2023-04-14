我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

眾院議長麥卡錫上任百日 蜜月期結束 將面對兩大考驗

記者顏伶如／綜合報導
麥卡錫任眾院議長滿100天，即將面對調高國債上限、刪減聯邦預算兩大考驗。(路透)
麥卡錫任眾院議長滿100天，即將面對調高國債上限、刪減聯邦預算兩大考驗。(路透)

新聞網站「國會山莊報」(The Hill)13日報導，麥卡錫(Kevin McCarthy)出任聯邦眾院議長屆滿100天，蜜月期儼然已經結束；共和黨將針對調高國債上限、刪減聯邦預算兩大議題與拜登總統及民主黨攤牌，是麥卡錫上台以來面臨的最險峻考驗，萬一協商破局恐讓已經搖搖欲墜的經濟進一步受創。

報導指出，麥卡錫以刪減聯邦預算做為同意調高國債上限的條件逼迫拜登談判，雖然普遍得到共和黨同僚支持，但共和黨內部對於施政優先順序仍然意見分歧，共和黨國會議員、麥卡錫及黨內高層之間的檯面下關係緊張。與拜登政府談判之前，究竟要如何拿出一套足以制衡拜登提案的長期預算藍圖，共和黨迄今無法整合。

爭取議長大位過程中，麥卡錫向共和黨極右派做出讓步，同意只要一人即可發動罷免議長投票程序，未來也可能讓自己陷入險境。

眾院預算委員會資深成員、伊利諾州民主黨聯邦眾議員夏考斯基(Jan Schakowsky)表示，有些共和黨籍眾議員透過明言或暗示，清楚表明將不會配合他們不喜歡的政策，對於麥卡錫而言，「這真的是非常困難的狀況」。夏考斯基說：「且讓我們看看他是否撐得過去。」

共和黨 麥卡錫 拜登

上一則

拜登訪愛爾蘭口誤 橄欖球國家隊講成「英國鎮壓部隊」

下一則

久病告假遭黨內逼辭職 參議員范士丹拒絕

延伸閱讀

美機密情報文件外洩案 拜登首度暗示就快找出藏鏡人

美機密情報文件外洩案 拜登首度暗示就快找出藏鏡人
出任眾院議長屆滿100天 麥卡錫蜜月期結束

出任眾院議長屆滿100天 麥卡錫蜜月期結束
拜登將在愛爾蘭國會演說 強調美愛關係密切

拜登將在愛爾蘭國會演說 強調美愛關係密切
上任首赴愛爾蘭尋根訪問 拜登受巨星級歡迎

上任首赴愛爾蘭尋根訪問 拜登受巨星級歡迎

熱門新聞

美國半數州又出現新的新冠變種病毒，加州、新州和維州成熱點。圖為聯邦政府提供的新冠檢測盒上畫有病毒模型。(美聯社)

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

2023-04-12 22:38
肯塔基州州長貝希爾(左)在記者會上一度哽咽。他有兩個好朋友在這起槍擊案中喪生，還有一名朋友正在醫院接受救治。(Getty Images)

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

2023-04-10 12:30
一名網友在Reddit論壇貼出他的Costco蛋糕訂購單，上面強調不要有裝飾、不要有文字，還畫了示意圖給對方看。(擷自Reddit)

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

2023-04-09 10:22
韓裔男子辛秦(左)、獲得撤銷起訴的魏斯特。(取自GoFundMe、警局檔案照)

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

2023-04-11 10:21
儘管去年秋天耶魯大學法學院帶頭反對「美國新聞與世界報導」的法學院排行榜，但11日公布的最新排名，耶魯法學院仍居榜首。圖為耶魯法學院的貝克樓。(美聯社)

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

2023-04-11 19:47
美國前總統川普12日晚間接受福斯新聞主播塔克．卡森專訪。（翻攝自推特＠/Aaron Rupar）

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

2023-04-12 04:36

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見