久病告假遭黨內逼辭職 參議員范士丹拒絕
89歲的加州民主黨籍聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)因健康問題面臨黨內要求其辭職的呼聲，前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)替范士丹緩頰，表示從未見過處於相同地位的男性面臨類似的要求；范士丹12日回應，她因健康問題延後返回華府的時間，參院應該指派一人選暫代她在參院司法委員會的空缺。
裴洛西在採訪中說：「我從未見過他們在參院如此對待一個生病的男性。」
范士丹因健康問題長期缺席參院投票，民主黨籍的加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)、明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)呼籲范士丹辭職。
康納第一個要求范士丹在2025年底任期結束以前先辭職，他在推特發文：「雖然她(范士丹)一生都在為公眾服務，但很顯然她已經無法再履行她的職責。」
菲利普斯說：「范士丹議員是一名傑出的美國人，她對我們國家的貢獻是無法衡量的。但我認為她現在留在參院是失職的行為，同意保持沉默的人也是一種失職。」
范士丹自2月診斷出帶狀疱疹以來，一直缺席參院司法委員會活動，使民主黨缺少重要的一票。
范士丹已表態不會參與2024年的連任競選，幾名重要的加州民主黨人加入了接替她席位的競選。
裴洛西表示，范士丹在其政治生涯中一直是加州的「王牌」，她見證過范士丹對國家與加州的貢獻，「范士丹應該獲得尊重，能在康復後重返崗位」。
民主黨加州聯邦眾議員托雷斯(Norma Torres)也在推特上聲援范士丹、祝福她康復，表示人們在對待男性與女性之間存在雙重標準，「當女性衰老或生病時，男性很快將她們趕到一邊，但換作是男性時，他們卻能獲得升遷。」
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