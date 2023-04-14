久病告假遭黨內逼辭職 參議員范士丹拒絕

89歲的民主黨籍聯邦參議員范士丹因健康問題面臨黨內要求其辭職的呼聲，但她拒絕下台，僅希望有人暫代她在參院司法委員會的職務。(路透)

89歲的加州民主黨 籍聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)因健康問題面臨黨內要求其辭職的呼聲，前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)替范士丹緩頰，表示從未見過處於相同地位的男性面臨類似的要求；范士丹12日回應，她因健康問題延後返回華府的時間，參院 應該指派一人選暫代她在參院司法委員會的空缺。

裴洛西在採訪中說：「我從未見過他們在參院如此對待一個生病的男性。」

范士丹因健康問題長期缺席參院投票，民主黨籍的加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)、明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)呼籲范士丹辭職。

康納第一個要求范士丹在2025年底任期結束以前先辭職，他在推特發文：「雖然她(范士丹)一生都在為公眾服務，但很顯然她已經無法再履行她的職責。」

菲利普斯說：「范士丹議員是一名傑出的美國人，她對我們國家的貢獻是無法衡量的。但我認為她現在留在參院是失職的行為，同意保持沉默的人也是一種失職。」

范士丹自2月診斷出帶狀疱疹以來，一直缺席參院司法委員會活動，使民主黨缺少重要的一票。

范士丹已表態不會參與2024年的連任競選，幾名重要的加州民主黨人加入了接替她席位的競選。

裴洛西表示，范士丹在其政治生涯中一直是加州的「王牌」，她見證過范士丹對國家與加州的貢獻，「范士丹應該獲得尊重，能在康復後重返崗位」。

民主黨加州聯邦眾議員托雷斯(Norma Torres)也在推特上聲援范士丹、祝福她康復，表示人們在對待男性與女性之間存在雙重標準，「當女性衰老或生病時，男性很快將她們趕到一邊，但換作是男性時，他們卻能獲得升遷。」