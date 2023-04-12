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89歲范士丹缺席60次參院投票 民主黨人籲辭職

中央社／舊金山12日專電
民主黨籍聯邦參議員范士丹。（美聯社）
民主黨籍聯邦參議員范士丹。（美聯社）

民主黨籍聯邦參議員范士丹因感染帶狀皰疹3月初返回舊金山家中休養，增加總統拜登任命聯邦法官的難度，聯邦眾議員肯納等民主黨人公開表態希望她辭職。

89歲的范士丹（Dianne Feinstein）是美國參院司法委員會成員，司法委員會21名委員，其中11名民主黨人和10名共和黨人，范士丹這一票對拜登（Joe Biden）提名的聯邦法官和司法部門官員任命具有關鍵影響。

今年2月下旬傳出范士丹感染帶狀皰疹，自3月7日後便離開華府返回舊金山家中工作，外媒報導，今年參院進行的82次投票，范士丹缺席60次，其中有25次攸關司法人員審核任命，包括3名加州聯邦法院法官。

德州保守派聯邦法官卡司馬里克（Matthew Kacsmaryk）本月7日裁決，禁止全美各地使用墮胎藥物美服培酮（mifepristone，RU 486），之後民主黨內要求范士丹辭職的呼聲逐漸高漲。

選區位於加州的民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）今天表示，范士丹終身為民服務，但顯然已無法再履行職責；他告訴美國國家廣播公司（NBC），美國司法體系面臨危機，「極端主義法官正剝奪婦女的權益」。

肯納說，他身為民選眾議員，不能在電視上高喊這些極端主義法官的危險性，卻又默默容忍范士丹錯過一票又一票，未能選出適任的法官。

代表明尼蘇達州的民主黨籍聯邦眾議員菲力普斯（Dean Phillips）隨後發文呼應肯納，他肯定范士丹對美國的貢獻，同時指出范士丹繼續留在參院是失職，「保持沉默的人同樣有失職責」。

范士丹2月宣布2024年將不再競選連任，但會待滿任期為加州鞠躬盡瘁，即便返家休養她也頻繁推文關心國事，昨天她在推特（Twitter）上抨擊肯塔基州路易維爾（Louisville）的持槍濫射事件。

范士丹是美國國會最年長的民主黨參議員，曾為舊金山首位女市長，1992年擔任參議員至今，帶頭通過數百項法案，曾任情報委員會主席，也是第一位擔任這項職務的女性。

如果范士丹辭職，加州州長紐森（Gavin Newsom）將有權任命接替人選，紐森曾經承諾要任命黑人女性，目前曾表態有意接替范士丹的3名加州民主黨人士中，只有聯邦眾議員李伊（Barbara Lee）為非裔。

另外兩人是聯邦眾議員波特（Katie Porter）和謝安達（Adam Schiff）。

民主黨 眾議員 加州

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