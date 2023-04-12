川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

美國前總統川普12日晚間接受福斯新聞主播塔克．卡森專訪。（翻攝自推特＠/Aaron Rupar）

商業內幕12日報導，美國前總統川普 在福斯新聞的訪問滔滔不絕地談論中國國家主席習近平 ，不僅稱呼他是個「出色的男人」（brilliant man），還讚揚了習近平的外貌。

川普12日晚間接受福斯新聞主播塔克．卡森（Tucker Carlson）專訪時，被問道他認為習近平有多聰明，川普給出的答案則是「頂尖」（Top of the line.）。根據推特上的影像，川普告訴卡森，「習主席是一個出色的男人，如果你跑遍好萊塢，要尋找某人扮演習主席的角色，你找不到的，沒有這樣的人。外貌、頭腦、全都是，我們關係很好」。

在專訪過程中，最近才因豔星封口費案被起訴的川普還讚美了習近平一位翻譯的外貌，稱他知道自己即將說出的話「非常不禮貌、非常政治不正確」，但無論如何還是說出口，「一位漂亮的女翻譯，她非常漂亮，她非常專業，她說了他的每一句話」。

川普還告訴卡森，自從他卸任之後，美國就失去了世界上的影響力，「你得到了這個瘋狂的世界，它正在爆炸，而美國絕對沒有發言權。還有我的朋友馬克宏 對中國態度放軟，去拍他的馬屁。好吧，在中國！我的意思是，『法國現在投向中國了』。」