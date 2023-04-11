田州被逐出議會眾議員瓊斯先復職 將參與特別補選遞補席位

因抗議槍枝管制法鬆懈被田納西州共和黨同僚逐出州眾議會的民主黨眾議員瓊斯(圖中)，10日經納許維爾市議會全票通過復職後，加入支持者的遊行隊伍。(Getty Images)

因與另外兩名民主黨田納西州眾議員 在議會大廈槍枝管制示威中帶頭抗議、上周被共和黨逐出議會的民主黨州眾議員瓊斯(Justin Jones)，在席位被剝奪四天後，10日經納許維爾(Nashville)市議會以36比0票表決通過，依法遞補該席。

表決通過不久後，瓊斯在幾個街區外與數百名支持者朝著議會遊行。瓊斯的席次屬於臨時遞補任命，接下來幾個月將舉行特別補選，瓊斯與當天也被逐出的民主黨眾議員皮爾遜(Justin J. Pearson)已表示他們打算參與特別補選。

皮爾遜可能於12日經謝爾比郡委員會(Shelby County Commission)表決後決定後遞補復職。

第三名被票決驅逐的眾議員葛洛莉雅‧江森(Gloria Johnson)則保住席位。江森對媒體表示，她未被逐出「可能與膚色有關」。瓊斯和皮爾遜都是非裔。

三人前陣子帶頭在眾議會議場抗議，呼籲在納許維爾市私立小學發生大規模槍擊案後，要更嚴格進行槍枝安全措施。田納西州眾議會高層稱這次抗議為「叛亂」，但納許維爾市議員魏瑟斯(Brett Withers)拒絕接受這種說法，指出各家說法都稱那次抗議被稱為叛亂「站不住腳」。

共和黨籍州眾議會議長賽斯頓(Cameron Sexton)的發言人表明，無論納許維爾郡、謝爾比郡指派誰填補空缺席次，都將「根據州憲要求」擔任代表。

州眾議會多數黨領袖蘭伯斯(William Lamberth)及共和黨黨團主席費森(Jeremy Faison)的聯合聲明表示：「田納西州的憲法為被驅逐的議員提供回歸的途徑，若有任何被驅逐的成員重新被任命，我們將歡迎他們。與所有人一樣，他們應該遵守眾議會及州法的規則。」

瓊斯和皮爾遜的律師10日致函賽斯頓聲明：「任何黨派報復行動，例如對民選官員的歧視性對待、威脅，或是阻擋資助政府項目的行動等，都將進一步構成違憲行為，需要糾正。」