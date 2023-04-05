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前馬州州長幕僚長麥格拉斯 遭圍捕中槍身亡

記者胡玉立／綜合報導
涉嫌詐欺和貪汙的前馬里蘭州長幕僚長麥格拉斯，因涉嫌棄保潛逃而遭到通緝，圖為其通緝令。他3日在聯邦調查局圍捕時中彈身亡。(路透)
涉嫌詐欺和貪汙的前馬里蘭州長幕僚長麥格拉斯，因涉嫌棄保潛逃而遭到通緝，圖為其通緝令。他3日在聯邦調查局圍捕時中彈身亡。(路透)

曾任前馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)幕僚長的麥格拉斯(Roy McGrath)被控詐欺罪，3月拒絕出庭後，遭當局通緝；3日驚傳麥格拉斯在田納西州與聯邦調查局(FBI)探員發生對峙，中槍身亡。

麥格拉斯的律師默薩(Joseph Murtha)表示，FBI向他證實死訊，目前不清楚麥格拉斯中槍是自己造成或與探員駁火時遭擊中。麥格拉斯妻子布魯納(Laura Bruner)的律師布倫南(William Brennan)也證實麥格拉斯的死訊，表示布魯納「傷心欲絕」。

馬里蘭州FBI探員督導布赫瓦爾德(Shayne Buchwald)拒絕證實麥格拉斯死亡，僅以電郵表示，麥格拉斯3日下午6時30分左右於一椿「有FBI探員參與的槍擊事件」中受傷送醫，案發地點在田納西州諾克斯維爾西南郊一處商業區，「FBI認真對待所有涉及探員或專案小組成員的槍擊事件」。

53歲的麥格拉斯2021年因涉嫌詐欺和挪用公款遭起訴，他拒不認罪但獲交保。3月13日該案在巴爾的摩聯邦法院開庭，麥格拉斯未出庭而遭通緝，FBI認為他有潛逃出國風險，向法官申請簽發逮捕令。

默薩表示，麥格拉斯現居佛羅里達州那不勒斯，據知要在開庭前一晚飛到馬里蘭州。霍根聲明表示，他和妻子「對此悲慘情況深感悲痛」，正為麥格拉斯的家人祈禱。

麥格拉斯2020年出任霍根幕僚長11個月，因詐欺案請辭。擔任州長幕僚長之前，他是馬里蘭州環境服務機構執行總監；他被控欺騙該機構理事會，謊稱州長准他領取23萬3648元遣散費；他還被控欺詐和涉嫌挪用約17萬元公款。

若聯邦控罪成立，麥格拉斯將面臨四項電匯欺詐及兩項挪用聯邦福利組織資金罪名，前者每項最高20年刑期，後者每項最高10年刑期。

FBI 馬里蘭州 詐欺

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