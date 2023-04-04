提升校園維安 多州加緊腳步立法

上周田納西州納許維爾聖約小學槍擊案造成六死後，全國各州議會紛紛加緊立法腳步，推動提升校園安全。圖為聖約小學槍擊案現場，荷槍實彈特警隊員包圍校園搜索嫌犯。(美聯社)

校園大規模槍擊悲劇一再發生，上周田納西州納許維爾聖約小學(Covenant School)槍擊案造成六死後，全國各州議會加緊立法腳步，推動提升校園安全，如加裝緊急呼救按鈕、監視器、緊急通信系統等設備。這類法案大多獲得兩黨支持，議員以提升校園安全手段，避免陷入槍枝管控的政治僵局。

有專家指出，教師的安全訓練比加裝新的科技設備更有效、成本更低；科技設備需要升級和後續維護，而且可能面臨經費斷炊之虞，但俄勒岡州 、密蘇里州、田州等仍持續推動更新維安設備。

儘管民主黨 一向呼籲訂定更嚴苛的槍枝管制法，以阻止校園槍擊案發生，但越來越多民主黨議員傾向支持多由共和黨人推動的緊急措施。

由民主黨控制的俄勒岡州眾議會本周通過法案，要求學校在安全威脅發生後盡快通知家長。

另一項法案則要求所有公立學校教室裝設聯繫執法單位或緊急服務的警報裝置，該法案由兩名民主黨議員發起；若法案通過，俄勒岡州將成為繼共和黨主政的佛州、民主黨主政的新澤西與紐約州後，第四個實施警報裝置相關法律的州，其他數州也在考慮類似立法。

俄勒岡州法案的主要發起人之一、民主黨籍州眾議員萊維(Emerson Levy)說：「緊急事件發生的時候，時間就等於生命。」

一些學區 等不及立法通過就已先採取新的安全措施，拉斯維加斯的克拉克郡(Clark County)學區正使用名為CrisisAlert的警報裝置，可掛在脖子上，按壓報警鈕即可呼救或啟動全校封鎖系統。

堪薩斯州奧拉西(Olathe)公立學區也使用CrisisAlert警報裝置，雖然該學區出現槍擊事件，但有校方人員每天使用此警報裝置處理學生鬥毆或緊急醫療狀況，成效良好。