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華爾街日報記者遭俄依間諜罪名逮捕 冷戰結束後首例

記者張聲肇／綜合報導
遭俄羅斯以間諜罪名逮捕的華爾街日報記者格什科維奇。(美聯社)
遭俄羅斯以間諜罪名逮捕的華爾街日報記者格什科維奇。(美聯社)

俄羅斯以間諜罪名逮捕華爾街日報駐俄國記者格什科維奇(Evan Gershkovich)，是冷戰結束以來首例。白宮30日發表強烈譴責，指「俄國政府這項針對美國公民」的舉措，美國「不能接受」。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，國務院已和俄國展開接觸，並和華爾街日報溝通。

國務卿布林肯說，美國正設法提供「立即」外交領務支援給遭逮捕的記者，並「以最嚴厲的口吻」譴責克里姆林宮恐嚇、壓迫、處罰新聞工作者及敢於發聲的公民。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)表示已向拜登總統報告，並呼籲美國人避免到俄國旅行，或立即離開俄國。

俄國主要國安機構聯邦安全局(FSB)30日表示，情報單位29日在莫斯科東部800哩的葉卡特靈堡(Yekaterinburg)逮捕正在採訪的格什科維奇，罪名是「間諜」。

華爾街日報極力否認FSB的指控，並要求俄國「立即釋放我們廣受信賴、盡忠職守的記者格什科維奇。本報和他及其家人團結一致。」

FSB稱，格什科維奇「依美方指示，收集有關俄國軍工集團某企業活動的國家機密。」俄國外交部核准他在俄國從事新聞工作。

塔斯社說，俄國當局已把格什科維奇押到莫斯科受審，並指派了辯護律師，但法院說嫌犯須羈押到5月29日為止。

俄國審判間諜案通常都不公開過程，審判期可能長達數月，且少有無罪開釋的先例。

卡內基俄國歐亞中心主任加布耶夫(Alexander Gabuev)說，此事讓美俄關係降到新低點，逮捕美國主要媒體的正職記者「的確前所未聞」。

柯比說，俄國此舉是否出自高層指示，因為積累了太多對美不滿情緒，想對美方進行報復，目前還不清楚。美國司法部上周才在華府聯邦法院起訴37歲的俄國人切卡索夫(Vladimirovich Cherkasov)，罪名包括「充當外國代理人、簽證造假、銀行詐騙、匯款詐騙」。

2018年，前美國陸戰隊員惠藍(Paul Whelan)也遭俄國當局指控為間諜，至今仍關押在獄中。

俄國 間諜 華爾街

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