我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

大法官湯瑪斯妻主導團體 被指收近60萬匿名捐款

記者顏伶如／綜合報導
最高法院大法官湯瑪斯的妻子維吉妮亞‧湯瑪斯，政治立場保守。(美聯社)
最高法院大法官湯瑪斯的妻子維吉妮亞‧湯瑪斯，政治立場保守。(美聯社)

華盛頓郵報28日調查報導，最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)主持、知名度並不高的保守派倡議團體，過去三年內收受將近60萬元匿名捐款，經費則用來針對自由派發動文化戰爭。

報導指出，根據檔案文件及消息人士透露，倡議團體「文化與自由群眾外包」(CCL)，從2019年到2022年初透過華府智庫「首都研究中心」(CRC)接收外界捐款；兩者之間透過「財務贊助」協議安排，讓身為非營利組之的倡議團體，原本需要對外公布的活動與支出等細節，得以完全保密。

報稅與稽查紀錄顯示，多位匿名捐款人在2019年共計捐款59萬6000元給「首都研究中心」，費用實際上是要給「文化與自由群眾外包」，其中有40萬透過非營利機構「捐款者信託」(Donors Trust)轉帳。

就在「首都研究中心」將匿名捐款轉給「文化與自由群眾外包」的相同時間，「首都研究中心」簽署聲明書，請求最高法院受理保守派團體希望推翻俄勒岡州管控燃料排放的訴訟案。不過，這件訴訟案後來經大法官表決裁定不受理。

報導指出，維吉妮亞‧湯瑪斯積極推動倡議活動，行事風格與其他大法官妻子截然不同；維吉妮亞‧湯瑪斯與許多涉及最高法院審理案件的人士、團體關係密切，還參與了幾起國內政治對立最嚴重的事件，包括2020年私下對當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)施壓，要求配合推翻大選結果。

維吉妮亞‧湯瑪斯透過律師保萊塔(Mark Paoletta)對華郵發表聲明表示，對於「文化與自由群眾外包」的工作引以為傲，這個組織「把保守派領袖集合起來，討論如何在文化戰爭當中擴大保守派價值理念」。聲明中說，維吉妮亞‧湯瑪斯的倡議行動與湯瑪斯的大法官職務「不可能有利益衝突」。

大法官 華郵 白宮

上一則

愛達荷州議會友台決議 譴責中國破壞台海和平

下一則

民主黨逾百名眾議員聯名 促勿拘留無證客家庭

延伸閱讀

最高院擬反對「鼓勵非法移民」法律 不認為違背憲法

最高院擬反對「鼓勵非法移民」法律 不認為違背憲法
大法官湯瑪斯妻子倡議團體 收受60萬匿名捐款

大法官湯瑪斯妻子倡議團體 收受60萬匿名捐款
「鼓勵非法移民」法律 最高院傾向反對

「鼓勵非法移民」法律 最高院傾向反對
新州布林莫爾學院圖書館 撤除前校長冠名

新州布林莫爾學院圖書館 撤除前校長冠名

熱門新聞

查克伯格24日在臉書報喜，曬出與小女兒對視的照片。（取材自臉書）

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

2023-03-24 20:14
TikTok執行長周受資。(路透)

出席國會聽證 TikTok執行長周受資是誰？

2023-03-23 14:04
CDC指出，最新政府研究報告顯示，具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris，C. auris)正在全美各地醫療機構迅速蔓延。(Getty Images)

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

2023-03-21 08:56
川普支持者在他的佛州海湖莊園前舉起大旗。(路透)

川普發文：我若遭起訴 後果恐有「死亡與毀滅」

2023-03-24 09:02
前總統川普25日搭機到德州韋科。Axios報導，他在回程時對記者說，白艾榮已經撤銷原先要對他的起訴。(Getty Images)

川普：檢察官白艾榮已「撤銷」我的案子

2023-03-26 14:43
家住密西西比銀城(Silver City)的Noel Crook，房屋一夜之間被過境的風暴摧毀。(美聯社)

至少24死 超強龍捲風襲擊密西西比

2023-03-25 13:14

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？