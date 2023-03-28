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華倫宣布爭取連任麻州國會參議員 拜登黨內對手少一人

編譯俞仲慈／綜合27日電
麻州聯邦參議員伊麗莎白·華倫27日推文宣布爭取連任，消除外界之前推測她可能挑戰拜登總統連任的疑慮。(路透)
麻州聯邦參議員伊麗莎白·華倫27日推文宣布爭取連任，消除外界之前推測她可能挑戰拜登總統連任的疑慮。(路透)

麻塞諸塞州聯邦參議員伊麗莎白·華倫(Elizabeth Warren)27日在推特(Twitter)發文，正式宣布爭取連任；此舉等於消除外界之前推測她可能角逐2024總統大位的疑慮，換言之，挑戰拜登總統連任的黨內對手又少了一人。

現年73歲的華倫27日推文公布新的競選廣告，同時對外宣布競選連任：「我們已為麻州和全國勞工家庭爭取到重大福利，但仍有諸多任務尚待完成，所以我今天正式宣布競選連任，以便繼續奮鬥。」 

華倫此次宣布爭取連任，也獲得麻州選民的支持，「在麻州，伊麗莎白保證我們有選擇的自由。」另一位選民也表示：「伊麗莎白不會四處遊走，她總是站在我們的立場。」

華倫自2012年起擔任國會參議員，不過今年初有媒體爆料，她和副總統賀錦麗(Kamala Harris)交惡，隨後華倫公開反對賀錦麗繼續擔任拜登總統的競選搭檔，使得外界揣測華倫可能會再次爭取黨內提名，挑戰拜登的連任之路。

今年1月，華倫接受波士頓公共廣播電台(Boston Public Radio)採訪時，被主持人問到，如果拜登總統2024年競選連任，副總統賀錦麗是否應該續任拜登副手，華倫不以為然表示：「我真的很想讓拜登團隊成員都感覺舒服。」

雖然華倫直言和賀錦麗是舊識，而且曾經共事，但隨即話鋒一轉，「他們需要、他們必須要團結起來，我感覺他們需要團結一致，我並不是說有任何問題，但我認為他們需要團結一致。」

然而華倫後來又改口表示，完全支持拜登和賀錦麗搭檔爭取連任，「他們是一支了不起的團隊，為勞工家庭爭取福利，留下良好紀錄。」

如今華倫宣布爭取連任參議員，也消除先前外界的揣測，亦即華倫可能會角逐2024總統大選黨內提名，挑戰拜登。

華倫 拜登 賀錦麗

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