跌倒受傷完成復健 81歲參院共和黨領袖麥康諾居家上班

參院少數黨領袖麥康諾因跌倒受傷完成復建後，25日出院後開始居家上班。(美聯社)

參院 少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)本月初因跌倒導致骨折及出現腦震盪，送院救治後轉送到康復中心接受物理治療，25日已出院回家繼續工作。

這位來自肯塔基州的81歲共和黨 人，25日透過其辦公室發出聲明表示，他將在未來幾天居家上班，而參院定於4月3日至10日休會一星期。

他是3月8日在酒店與競選委員會吃晚飯時意外絆倒，導致肋骨骨折及出現腦震盪，之後送醫院至13日，在醫生建議下轉到住院康復中心接受物理治療。

麥康諾在聲明裡感謝大家的善意祝福，說很高興今天(25日)完成了住院物理治療回到家中。

他又表示會聽從物理治療師的建議，在接下來的幾天裡在家中繼續為肯塔基州民及共和黨團工作，除了會與參院同事及工作人員保持聯繫外，也期待盡快親身回到參院。

曾到康復中心探望過麥康諾的多位共和黨參議員均表示，他一直想盡快重返工作崗位。德州共和黨籍聯邦參議員孔寧(John Cornyn)說，麥康諾迫不及待的想回到國會大廈；參院少數黨黨鞭，來自南達科他州的熊恩(John Thune)也說這位少數黨領袖「急於」要回來。

不過腦震盪的後果可大可小，可能是嚴重的傷害，需要時間才能康復，即使輕微也會限制一個人的能力。

今次並不是麥康諾的第一次跌倒，2019年他在肯州家中曾跌倒導致肩膀骨折。他童年早期曾患過小兒麻痺症，成年後爬樓梯時仍有些困難。

目前有多位參議員正受病困，其中包括89歲來自加州的范士丹(Dianne Feinstein)出現帶狀皰疹，在醫院短暫停留後一直在家中治療。