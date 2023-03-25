可問責學校 家長權利法眾院過關 料參院難通過

共和黨提案的「家長權利法案」以些微票數差距在眾院過關後，同為共和黨籍的議長麥卡錫(左)和教育委員會主席福克斯(右)接受記者訪問。(美聯社)

眾院 24日以213對208票通過共和黨支持的「家長權利法案」(Parents Bill of Rights Act)，擴大父母對子女教育 的權利；這是美國公立學校圍繞種族、性別認同和性取向討論展開文化抗爭的最新進展；除了所有民主黨 議員投下反對票之外，也有五名共和黨議員倒戈反對。

本案由共和黨眾議員萊特洛(Julia Letlow)提出，要求接受聯邦教育經費補助的學校公開發布課程內容，並制定流程讓家長得以針對他們認為不合適的書籍和課程單元表達意見；強制學校必須通知家長關於校園內發生的安全事件，以及學校教職員是否有根據孩子性取向或性別認同安排的作法。拒絕遵守的學校將面臨失去聯邦教育經費的風險，包括免費或減價午餐補助。

萊特洛在眾院表示，此法案並不是從華府牽制教師或課程，而是「為教育帶來更多透明度和問責制，讓家長了解情況，有疑慮時可合法向當地學區提出。」

但民主黨人稱這是「將政治凌駕於家長之上的法案」，將使公立學校遭到種族和性教育方面的審查。

在22日眾院規則委員會聽證上，民主黨眾議員麥高文(Jim McGovern)引述佛羅里達州新聞報導稱，該州某些學區在家長投訴後，將有關美國黑人民權運動推手羅莎·派克(Rosa Parks)和MLB名人堂外野手克萊門特(Roberto Clemente)的書籍從書架上撤下，正是該法案將導致書籍被禁的證據。

麥高文表示，「這項法案使思想審查和禁止書籍變得更容易，令種族主義者或恐同者更易向整個班級、整個學校發號施令，決定孩子能讀什麼和不能讀什麼；就算只有一名家長抱怨，學校也得採取繁複措施，證明哪些書上架是合理的。」

「家長權利法案」不太可能在參院通過；參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，即使該法案在眾院過關，也已「走到死胡同」。白宮表示，拜登總統將否決「目前形式」的法案。