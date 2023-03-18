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「我回來啦」川普帳號解除限制 重返YouTube、臉書

記者胡玉立、編譯彭尚興／綜合報導
川普重新使用臉書帳號的第一篇貼文，就是「我回來了」。(取自川普臉書)
川普重新使用臉書帳號的第一篇貼文，就是「我回來了」。(取自川普臉書)

睽違兩年後，前總統川普的貼文17日重新出現在社群媒體平台YouTube和臉書(Facebook)上，向世人詔告：「我回來啦！(I'M BACK!)」

YouTube頻道17日解除了對前總統川普帳號的限制，恢復他上傳總統競選活動新內...
YouTube頻道17日解除了對前總統川普帳號的限制，恢復他上傳總統競選活動新內容以及為競選活動購買廣告的權利。(路透)

當天稍早，YouTube頻道解除了對於川普帳號的限制，恢復他上傳總統競選活動新內容以及為競選活動購買廣告的權利。

川普最新貼出的影片，即以「I'M BACK!」作為標題，首先出現的影像是有線電視新聞網(CNN)報導川普擊敗喜萊莉·柯林頓贏得2016年總統大選的新聞片段，接著畫面逐漸淡出，最後定格在「川普2024 (Trump 2024)」標語上，結束。

2021年1月6日國會暴亂事件發生之後，川普的YouTube、臉書和推特(Twitter)等社群媒體帳號均受到限制。當時這些社群媒體聲稱川普在其平台上鼓動暴力，違反公司政策。

隨著暴力威脅逐漸消退以及川普去年11月宣布參選2024總統大選，YouTube審查了對於川普頻道的限制，確定現在是開放他帳號的適當時機。

「我們仔細評估了現實世界暴力的持續風險，並權衡此風險與保持選民在選前平等聽取主要國家候選人意見的重要性，」YouTube公共政策副總裁米勒(Leslie Miller)表示，「從今天開始，Donald J. Trump頻道不再受限制，上傳新內容的能力也將恢復。」

她並表示，「川普的頻道將和YouTube任何其他頻道一樣，繼續遵守我們的政策。」若川普新恢復的帳號違反YouTube政策，該公司將採取行動來執行政策。

YouTube在國會暴亂事件之後， 刪除了川普頻道違反其煽動暴力政策的影片；這些影片將不會被恢復。

YouTube的決定對川普的競選活動來說，是個好消息；只要廣告符合YouTube政策，就可以在該平台上購買廣告。但目前尚不清楚川普是否打算善用他使用YouTube頻道的機會。

臉書和Instagram母公司Meta在2月就結束了對川普為期兩年的停權；馬斯克當上推特老闆之後，也恢復了川普遭凍結的號號，但川普到目前為止尚未重回推特。

川普遭主要社群媒體封鎖後，在2021年自創「真實社群」(Truth Social)並大量發文。雖然該平台目前僅可在美國及加拿大使用，但川普帳號已經累積了將近500萬追隨者。

反對人士據此認為川普還是一樣充滿煽動力和危險性，不該解禁。

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