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「卡特要我為他唸悼詞」拜登說溜嘴急道歉：不該那麼說

編譯潘勛／綜合14日電
前總統卡特(左)和現任總統拜登(右)兩人自1976年便結識，交情長達數十年。拜登13日透露，高齡98歲的卡特要求他在自己過世後，在喪禮上致悼詞。(美聯社)
前總統卡特(左)和現任總統拜登(右)兩人自1976年便結識，交情長達數十年。拜登13日透露，高齡98歲的卡特要求他在自己過世後，在喪禮上致悼詞。(美聯社)

拜登總統13日在加州透露，98歲的前總統卡特(Jimmy Carter)要求他在卡特過世後，於喪禮上致悼詞。

國會山莊報(The Hill)報導，拜登參加民主黨全國代表大會在加州聖塔菲牧場(Rancho Santa Fe)社區舉行的募款會上表示，自己與卡特相交多年，現在病魔終於追上卡特，但卡特家族找到方法，讓他活更得比他們預期還要久，他們找到突破。

拜登再說，「他(指卡特)要我替他唸悼詞」，接下突然意識到不好透露這種消息，再說，「不好意思，我不該那麼說的」。

卡特是美國第39任總統，現年98歲，是美國最長壽總統，目前在喬治亞州平原鎮老家接受安寧照護。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)3月稍早被問到，卡特接受安寧照護之後，是否曾與拜登通電話，她表示無可奉告，只說時間到了，兩人自然會交談；尚皮耶表示，兩人自1976年便結識，交情長達數十年。

1976年，時任參議員的拜登是喬治亞州以外，第一位支持卡特競選總統的民選公職人員。2020年，卡特形容同黨的拜登是自己「在參院頭號兼最有力支持者」，也是加持他當總統的忠實、熱心朋友。

有線電視新聞網(CNN)報導，卡特2019年出現連串健康問題，接著動手術降低腦壓。

卡特中心(Carter Center)2月宣布，這位前總統已決定在平原鎮自家接受安寧照護，不再接受額外的干預性醫療，他的家人、醫療團隊都支持他的決定。卡特中心是他與妻子羅莎琳合創，希望推動世界和平及衛生。

拜登2月已獲知卡特健康惡化，以及決定接受安寧照護；拜登與卡特家族及核心幕僚圈保持密切聯繫。2021年，拜登還去平原鎮拜訪卡特。

老布希(George H.W. Bush)總統2018年以94歲高齡去世之後，卡特就成為仍在人世的最高齡美國總統，近些年卡特因新冠疫情在公開場合很低調。

拜登 加州 喬治亞州

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