調查川普付2緋聞女封口費 前律師出庭作證

前總統川普的前私人律師柯恩(左)13日由律師陪同，到曼哈頓大陪審團作證三小時；結束後未發一語離去。(美聯社)

川普 前私人律師柯恩(Michael Cohen)13日在曼哈頓 大陪審團前作證3小時，配合大陪審團對於2016年總統大選期間川普付給緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元封口費的調查。作證結束後，柯恩律師戴維斯(Lanny Davis)對媒體表示，柯恩回答了所有提問，說明所有事實，完全配合調查，柯恩15日將繼續作證。

柯恩前往作證前對媒體說，目標就是「講真話」。他說，這起案件是與究責有關，不是為了報仇。

川普律師塔科皮納(Joe Tacopina)13日接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目訪問時說，川普不打算到曼哈頓大陪審前作證。

華盛頓郵報13日報導，跡象顯示曼哈頓檢察官對封口費調查已進入收尾階段。

然而，法律專家分析，曼哈頓地方檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)如果要起訴川普，其實面臨困難。白艾榮調查團隊的追查重點在於，川普透過律師柯恩付給丹尼爾斯的封口費，避免婚外情曝光，是否觸犯選舉獻金法。

華盛頓郵報報導指出，法律專家說，州檢察官援引聯邦法律而非州法做為起訴罪證的手段十分罕見，被告面臨刑責也將因此從屬於輕罪(misdemeanor)的偽造文書案件升級為重罪(felony)；從另一個層面來看，以觸犯選舉獻金州法而非聯邦選舉獻金法為由起訴一名總統候選人，同樣屬於罕見手段。

報導指出，不管白艾榮以上述兩種管道的哪一種起訴川普，柯恩證詞都扮演舉足輕重的影響。

柯恩遭到非法政治獻金聯邦罪名起訴後已於2018年認罪並且服刑。柯恩除了付封口費給丹尼爾斯，也透過八卦報紙國家詢問報(National Enquirer)母公司付封口費給「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)，讓川普緋聞不會曝光。

一般預料，川普辯護律師團將以攻擊柯恩的可信度做為攻防主軸。