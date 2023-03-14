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調查川普付2緋聞女封口費 前律師出庭作證

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普的前私人律師柯恩(左)13日由律師陪同，到曼哈頓大陪審團作證三小時；結束後未發一語離去。(美聯社)
前總統川普的前私人律師柯恩(左)13日由律師陪同，到曼哈頓大陪審團作證三小時；結束後未發一語離去。(美聯社)

川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)13日在曼哈頓大陪審團前作證3小時，配合大陪審團對於2016年總統大選期間川普付給緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)13萬元封口費的調查。作證結束後，柯恩律師戴維斯(Lanny Davis)對媒體表示，柯恩回答了所有提問，說明所有事實，完全配合調查，柯恩15日將繼續作證。

柯恩前往作證前對媒體說，目標就是「講真話」。他說，這起案件是與究責有關，不是為了報仇。

川普律師塔科皮納(Joe Tacopina)13日接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目訪問時說，川普不打算到曼哈頓大陪審前作證。

華盛頓郵報13日報導，跡象顯示曼哈頓檢察官對封口費調查已進入收尾階段。

然而，法律專家分析，曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)如果要起訴川普，其實面臨困難。白艾榮調查團隊的追查重點在於，川普透過律師柯恩付給丹尼爾斯的封口費，避免婚外情曝光，是否觸犯選舉獻金法。

華盛頓郵報報導指出，法律專家說，州檢察官援引聯邦法律而非州法做為起訴罪證的手段十分罕見，被告面臨刑責也將因此從屬於輕罪(misdemeanor)的偽造文書案件升級為重罪(felony)；從另一個層面來看，以觸犯選舉獻金州法而非聯邦選舉獻金法為由起訴一名總統候選人，同樣屬於罕見手段。

報導指出，不管白艾榮以上述兩種管道的哪一種起訴川普，柯恩證詞都扮演舉足輕重的影響。

柯恩遭到非法政治獻金聯邦罪名起訴後已於2018年認罪並且服刑。柯恩除了付封口費給丹尼爾斯，也透過八卦報紙國家詢問報(National Enquirer)母公司付封口費給「花花公子」玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)，讓川普緋聞不會曝光。

一般預料，川普辯護律師團將以攻擊柯恩的可信度做為攻防主軸。

資深選舉律師高爾菲德(Jerry H. Goldfeder)說，如果川普遭到起訴，白艾榮如何建構起訴書的內容將是觀察重點，「州檢察官憑藉州法犯罪條款起訴一名聯邦候選人的作法，似乎在以往是不曾被嘗試過的」。

前總統川普的前私人律師柯恩(右)13日在律師(左)陪同下，針對川普付色情女星封口...
前總統川普的前私人律師柯恩(右)13日在律師(左)陪同下，針對川普付色情女星封口費一案到曼哈頓大陪審團作證；他在作證前對媒體說，將會「講真話」，作證也不是對川普報仇。(歐新社)

川普 白艾榮 曼哈頓

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