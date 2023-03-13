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調高國債上限 眾院自由黨團拋條件 恢復拿白卡者須工作規定

記者顏伶如／綜合報導
「眾院自由黨團」主席培瑞(中)日前公布縮減支出及政府預算配套提案。(美聯社)
「眾院自由黨團」主席培瑞(中)日前公布縮減支出及政府預算配套提案。(美聯社)

極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)日前公布縮減支出及政府預算配套提案，做為願意考慮是否投票支持調高國債上限的交換條件。這是眾院共和黨會議(House Republican Conference)為舉債上限協商拋出的第一個談判方案。

「眾院自由黨團」提案主張，政府整體可支配支出(discretionary spending)未來十年都應以2022會計年度的標準做為上限，但允許每年增加1%。若與目前預算對照，等於是預算縮減1310億元，但國防預算則將維持於目前水準。

「眾院自由黨團」還要求終止拜登總統的學貸豁免計畫、撤回尚未用完的防疫預算及「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)經費、完成俗稱「雷恩斯法案」的「行政審查法案」(Regulations from the Executive in Need of Scrutiny Act，REINS Act)，並且放寬國內能源生產規定。

前總統柯林頓任內要求領取社會福利者需要工作的規定，「眾院自由黨團」希望恢復實施用於俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)。

「眾院自由黨團」也主張應該以先發制人手段通過決議，為政府預算裡非國防項目的可支配支出訂在2019年會計年度標準，才能達到對國會施壓的目的。

「眾院自由黨團」主席、賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)10日在記者會上說：「我們提出嚴肅的提案。我們呼籲共和黨與民主黨國會同僚都一起加入。如果你不喜歡我們推出的提案，上帝保佑你，沒關係的。但你想提出的意見是什麼？」

培瑞說，「眾院自由黨團」提案主要針對非國防項目的可支配支出，國防預算可以維持不變，削減其他大規模的可支配支出項目，就能讓政府整體可支配支出回到2022會計年度的標準。

一般預料，眾院共和黨團推出的預算提案，內容將比「眾院自由黨團」的版本溫和許多。不過，培瑞對於「眾院自由黨團」版本獲得黨內廣泛接受持樂觀態度，他說：「我們不覺得黨團高層會反對提案的任何項目。」

眾院 預算 共和黨

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