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拜登否決川普設計 空軍1號「新裝」 維持經典藍白配

編譯盧炯燊／綜合11日電
拜登總統決定總統專機「空軍一號」採用藍白配色，否決前總統川普的紅白藍三色方案。(美聯社)
拜登總統決定總統專機「空軍一號」採用藍白配色，否決前總統川普的紅白藍三色方案。(美聯社)

總統拜登決定總統專機「空軍一號」採用藍白配色，否決前總統川普的紅白藍三色方案，預定首架總統新專機在四年後交付。

波音公司2022年開始改裝兩架747-800作為新的空軍一號，以取代目前兩架老舊747-200型機。自甘迺迪總統時代開始，空軍一號即採用淺藍及白色設計，自始成為總統專機的傳統顏色。

但2018年川普與波音達成製造這兩架新專機協議時，拋棄傳統配色，採用顏色更深的海軍藍及深紅色條紋。按他的決定，飛機的上半部分是白色；底部，包括腹部是深藍色，一條深紅色條紋則會從駕駛艙一直延伸到尾部。

儘管川普說他的設計採用國旗顏色，是「愛國顏色」，但除白色和藍色位置不同外，其餘幾乎與他的私人飛機顏色相同。

拜登上台後，取消川普設定的總統專機外觀顏色方案。

空軍10日表示，較深的顏色會增加成本並延遲交付新總統專機。空軍早前的研究結論是，川普為飛機腹部和引擎設計的深藍色油漆可能會使機載精密電子元件過熱，需要額外的測試；同時還需要價格高昂的重新設計，使早已延期交付的時間會進一步推遲。

空軍表示，預計第一架新總統專機將於2027年交付，2028年交付第二架。

目前兩架總統專機是由1989年至1993年任總統的老布希(George H.W. Bush)首先使用，至今已30多年，面臨著飛行能力出現差距、維護成本上升以及零件過時等問題。新總統專機的改裝將包括電力升級、醫療設施及配備自衛系統。

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