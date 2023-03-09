宣傳2020年大選舞弊 梅鐸：福斯主播「太過頭」

最新披露的法庭文件顯示，福斯公司董事長梅鐸在2021年1月6日國會暴亂事件發生後，曾於公司內部電郵中，質疑該集團幾位當紅主持人在支持前總統川普的大選被竊論「走得太過頭」。(路透)

最新法庭文件顯示，福斯公司(Fox Corp)董事長兼最大股東梅鐸 (Rupert Murdoch)在2021年1月6日國會暴亂事件發生後，曾致函福斯新聞媒體(Fox News Media)執行長蘇珊·史考特(Suzanne Scott)表達擔憂，信中指該台當紅主播漢尼提(Sean Hannity)和殷格拉漢(Laura Ingraham)，或許在支持前總統川普 有關2020年大選被竊的虛假聲明方面，「走得太過頭了」。

這份法庭文件，是控告福斯新聞網誹謗的「多明尼恩投票 系統」(Dominion Voting Systems)7日向法院提交的新文件之一。該投票機製造商指控福斯蓄意發布有關該公司軟體的虛假聲明，求償16億元。全案訂4月開審。

文件顯示，梅鐸在2021年1月21日發給史考特的電郵中，抱怨福斯新聞網有關1月6日國會暴亂的說法「讓我們沾了滿身泥巴」；他還認為，福斯新聞網當紅主播的言論，可能助長了國會暴亂攻擊事件。

「也許漢尼提和殷格拉漢走得太過頭了，」梅鐸信中表示，「漢尼提向你說，他對川普感到絕望，這當然很好，但他對觀眾說了什麼呢？」

「多明尼恩投票系統」為控告福斯公司誹謗案迄今提出的法庭文件，已引發外界對福斯新聞運作及財務估值等諸多質疑。

福斯7日嚴厲譴責前述文件，指責「多明尼恩投票系統」抹黑福斯新聞誠信，不可理喻地「扭曲甚至錯誤引用我們公司最高層的說詞」；福斯聲明並強調，福斯當紅主持人巴爾蒂羅默(Maria Bartiromo)曾邀請「多明尼恩投票系統」執行長波拉斯(John Polus)上節目討論這項控案。

梅鐸給史考特的電郵，只是「多明尼恩投票系統」為展開法律程序而公開披露的連串文件之一。之前提交的另一份法庭文件中，梅鐸在另一信函中承認，儘管漢尼提「私下厭惡」川普在2020年大選失利後的行為，卻因為「害怕失去觀眾」，仍在電視上表現出堅定支持。

福斯律師辯稱，「多明尼恩投票系統」公司的連串作法，讓此案成為頭條新聞，但並未達到構成誹謗的法律標準。