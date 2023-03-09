我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最差 加州道路近半狀況不佳

參院少數黨領袖麥康諾 在華府酒店摔倒住院

宣傳2020年大選舞弊 梅鐸：福斯主播「太過頭」

記者胡玉立／綜合報導
最新披露的法庭文件顯示，福斯公司董事長梅鐸在2021年1月6日國會暴亂事件發生後，曾於公司內部電郵中，質疑該集團幾位當紅主持人在支持前總統川普的大選被竊論「走得太過頭」。(路透)
最新披露的法庭文件顯示，福斯公司董事長梅鐸在2021年1月6日國會暴亂事件發生後，曾於公司內部電郵中，質疑該集團幾位當紅主持人在支持前總統川普的大選被竊論「走得太過頭」。(路透)

最新法庭文件顯示，福斯公司(Fox Corp)董事長兼最大股東梅鐸(Rupert Murdoch)在2021年1月6日國會暴亂事件發生後，曾致函福斯新聞媒體(Fox News Media)執行長蘇珊·史考特(Suzanne Scott)表達擔憂，信中指該台當紅主播漢尼提(Sean Hannity)和殷格拉漢(Laura Ingraham)，或許在支持前總統川普有關2020年大選被竊的虛假聲明方面，「走得太過頭了」。

這份法庭文件，是控告福斯新聞網誹謗的「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)7日向法院提交的新文件之一。該投票機製造商指控福斯蓄意發布有關該公司軟體的虛假聲明，求償16億元。全案訂4月開審。

文件顯示，梅鐸在2021年1月21日發給史考特的電郵中，抱怨福斯新聞網有關1月6日國會暴亂的說法「讓我們沾了滿身泥巴」；他還認為，福斯新聞網當紅主播的言論，可能助長了國會暴亂攻擊事件。

「也許漢尼提和殷格拉漢走得太過頭了，」梅鐸信中表示，「漢尼提向你說，他對川普感到絕望，這當然很好，但他對觀眾說了什麼呢？」

「多明尼恩投票系統」為控告福斯公司誹謗案迄今提出的法庭文件，已引發外界對福斯新聞運作及財務估值等諸多質疑。

福斯7日嚴厲譴責前述文件，指責「多明尼恩投票系統」抹黑福斯新聞誠信，不可理喻地「扭曲甚至錯誤引用我們公司最高層的說詞」；福斯聲明並強調，福斯當紅主持人巴爾蒂羅默(Maria Bartiromo)曾邀請「多明尼恩投票系統」執行長波拉斯(John Polus)上節目討論這項控案。

梅鐸給史考特的電郵，只是「多明尼恩投票系統」為展開法律程序而公開披露的連串文件之一。之前提交的另一份法庭文件中，梅鐸在另一信函中承認，儘管漢尼提「私下厭惡」川普在2020年大選失利後的行為，卻因為「害怕失去觀眾」，仍在電視上表現出堅定支持。

福斯律師辯稱，「多明尼恩投票系統」公司的連串作法，讓此案成為頭條新聞，但並未達到構成誹謗的法律標準。

投票 梅鐸 川普

上一則

參院少數黨領袖麥康諾 在華府酒店摔倒住院

下一則

員工推特問有沒被炒?馬斯克質疑他為錢對質 又道歉

延伸閱讀

MLB／不等大谷「自由」？媒體預測：道奇搶先交易得到他

MLB／不等大谷「自由」？媒體預測：道奇搶先交易得到他
民主黨擬杯葛「福斯新聞」 批立場雙標將拒買廣告

民主黨擬杯葛「福斯新聞」 批立場雙標將拒買廣告
卡戴珊金小妹伴侶 曼哈頓中城夜店毆打音響師

卡戴珊金小妹伴侶 曼哈頓中城夜店毆打音響師
梅鐸作證承認：福斯主播散播2020選舉陰謀論

梅鐸作證承認：福斯主播散播2020選舉陰謀論

熱門新聞

紐約時報報導，一些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉。圖為德州南部艾爾帕索的美墨邊境。(美聯社)

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

2023-03-01 11:01
4名美國公民進入墨西哥後遭持槍歹徒綁架的影像曝光。(截自KHOU 11影片)

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

2023-03-06 13:40
墨西哥警方站在事發的白色廂型車旁。(美聯社)

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

2023-03-07 14:30
一名男子1日在柏克萊加大校園自焚。(截取自推特用戶@JoeFash0)

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

2023-03-02 16:00
2月28日縣議會開會前，大批屋主和市民集中抗議，要求阿縣終結暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）

華人房東絕食3天 終於等來暫停驅逐令終結

2023-03-01 21:39
由於簽證需求激增，中國駐美大使館4日宣布增加簽證申請預約名額，並延長辦公時間，以便發放更多簽證。圖為抵達首都國際機場的海外旅客。(Getty Images)

中駐美使館增加簽證申請預約名額 1條件者需重新申請

2023-03-04 22:03

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回