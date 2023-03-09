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墨西哥綁架難躲? 前FBI助理局長：只要上公路 就有風險

編譯陳韻涵／綜合8日電
4名美國公民3日駕駛圖中這輛白色迷你廂型車，準備前往墨西哥的馬塔莫羅斯市購買醫療用品並接受整形手術，孰料一過邊境即遭遇槍戰並被綁架。(路透)
4名美國公民3日駕駛圖中這輛白色迷你廂型車，準備前往墨西哥的馬塔莫羅斯市購買醫療用品並接受整形手術，孰料一過邊境即遭遇槍戰並被綁架。(路透)

聯邦調查局(FBI)一名退休探員7日表示，美國公民在墨西哥光天化日下遭擄走，幾乎難以避免，這宗綁架案也凸顯南部邊境的非法移民活動普遍由毒梟控制。

退休的FBI特別探員亞梅茲(Peter Yachmetz)是擁有人質談判執照的專家，他說：「簡言之，國境大開，毒梟運作並掌控邊境。別從那些關口出境，那是著名的『非旅遊區』(Do Not Travel zone)。」

執法人員表示，美國人團體是最可能被毒梟歹徒誤認且攻擊的對象；墨國的州檢察官推測，「那是誤會，而非蓄意攻擊」。

這4名美國公民3日駕駛掛有北卡羅來納州車牌的白色迷你廂型車，準備前往德州布朗斯維爾(Brownsville)南方、美墨邊境塔毛利帕斯州(Tamaulipas)的馬塔莫羅斯市(Matamoros)購買醫療用品並接受整形手術，孰料遭遇槍戰並被綁架。

塔毛利帕斯州暴力事件頻傳，美國國務院已針對該州發布旅遊警示，是目前墨西哥六個美國呼籲國人不要前往的省分之一，說明會有組織犯罪活動、槍戰、武裝搶劫和綁架等暴力事件。

專家表示，儘管塔毛利帕斯州的綁架事件頻傳，但此案情況大不相同。

擁有人質談判執照的FBI退休特別探員奇拉波特(Toni Chrabot)說：「此案看似隨機暴力事件，若是如此，很難避免。」

前聯邦調查局助理局長富恩提斯接受NewsNation訪問時也說，即使看起來安全的度假地點也可能不像許多美國人想像的安全。他說，只要上了公路，就有風險。

紐約的情報與安全諮詢公司「Interfor International」專門營救遭綁架勒贖的受害者，該公司主席艾維夫(Don Aviv)說，這宗綁架案不像專業人士所為，通常綁架與談判不會公開進行，此次各方有共同利益，即避免形象敗壞。

艾維夫說：「若須FBI介入就已經輸了，安全返國成為要務，FBI介入表示有人已報警，情勢會變得更混亂；若是專業綁匪，那夥人會知道這是金錢交易，一切會順利進行。」

FBI 美墨邊境 退休

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