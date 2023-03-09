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公民頻遭綁架 葛理漢將提案：允美軍在墨西哥用武

編譯陳韻涵／綜合8日電
共和黨籍聯邦參議員葛理漢表示，他準備提案，若以後再遇到美國人在墨西哥遭綁架撕票，美軍可以採取軍事行動。(路透)
共和黨籍聯邦參議員葛理漢表示，他準備提案，若以後再遇到美國人在墨西哥遭綁架撕票，美軍可以採取軍事行動。(路透)

四名美國公民上周末在墨西哥北部城市馬塔摩羅斯(Matamoros)遭綁架，後來兩人遇害、兩人獲救，這起事件讓共和黨人得以加強遊說白宮強化邊境安全的力道，共和黨議員連月來批評拜登政府未能阻止非法移民與毒品自南部邊境進入美國，認為拜登對邊境安全的鬆散策略讓暴力事件頻傳。 

共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，他準備提案，為美軍在墨西哥採取軍事行動鋪路，若再遇到美國人旅墨遭綁架撕票後可以「硬起來」。 

影響力十足的「眾院共和黨研究委員會」(Republican Study Committee)主席赫恩(Kevin Hern)7日推文寫道，「四名美國人遭墨西哥毒梟綁架，造成兩人死亡；若美國總統嚴正看待邊境安全議題，毒梟就不會『如此大膽』，我們因為拜登軟弱的領導能力而淪為笑柄」。 

白宮駁斥共和黨將拜登邊境政策與綁架事件掛鉤的批評，稱拜登最近簽署一項命令，擴大授權財政部懲罰毒梟的權力，並要求國土安全部檢查進入邊境的每一部車輛，同時支持增加邊境安全相關措施的預算。 

葛理漢6日接受「福斯新聞」(Fox News)專訪時表示，他將根據前總統川普對墨西哥政策的建議提出法案。 

他說：「我會注意墨西哥，若墨國政府持續包庇毒販，那你就是美國的敵人。」 

葛理漢強調，他將「提出法案，確保部分墨西哥毒梟在美國法律下成為外國恐怖組織，並在必要時刻為美軍在墨西哥採取軍事行動鋪路；我會告訴墨西哥政府，若你們不整肅你們的行為，我們將替你們處理。」 

國會山莊報(The Hill)報導，美軍在墨西哥採取軍事行動需要「動武授權」(Authorization for Use of Military Force)，即須取得兩黨票數相近的眾院的同意，並由總統簽署成為法律，眾院需要三分之二的多數才能推翻否決權。 

即便如此，拜登身為三軍統帥可直接掌控武裝部隊；拜登已表明致力與墨國合作，阻止非法毒品越境。  

川普政府時期的司法部長巴維理(William Barr)接受「福斯新聞」訪問時，形容墨西哥是「失敗的毒梟國度」(failed Narcos state)，指墨國政府貪腐且缺乏「應對毒梟的能力」。 

巴維理說：「我們會以對付恐怖組織伊斯蘭國(IS)的方式應對販毒集團，我們將採取各項工具，包括經濟、情報與軍事資產和執法部門，有序地瓦解這些團體。」

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