公民頻遭綁架 葛理漢將提案：允美軍在墨西哥用武

共和黨籍聯邦參議員葛理漢表示,他準備提案,若以後再遇到美國人在墨西哥遭綁架撕票,美軍可以採取軍事行動。(路透)

四名美國公民上周末在墨西哥 北部城市馬塔摩羅斯(Matamoros)遭綁架,後來兩人遇害、兩人獲救,這起事件讓共和黨人得以加強遊說白宮強化邊境 安全的力道,共和黨議員連月來批評拜登 政府未能阻止非法移民與毒品自南部邊境進入美國,認為拜登對邊境安全的鬆散策略讓暴力事件頻傳。

共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示,他準備提案,為美軍在墨西哥採取軍事行動鋪路,若再遇到美國人旅墨遭綁架撕票後可以「硬起來」。

影響力十足的「眾院共和黨研究委員會」(Republican Study Committee)主席赫恩(Kevin Hern)7日推文寫道,「四名美國人遭墨西哥毒梟綁架,造成兩人死亡;若美國總統嚴正看待邊境安全議題,毒梟就不會『如此大膽』,我們因為拜登軟弱的領導能力而淪為笑柄」。

白宮駁斥共和黨將拜登邊境政策與綁架事件掛鉤的批評,稱拜登最近簽署一項命令,擴大授權財政部懲罰毒梟的權力,並要求國土安全部檢查進入邊境的每一部車輛,同時支持增加邊境安全相關措施的預算。

葛理漢6日接受「福斯新聞」(Fox News)專訪時表示,他將根據前總統川普對墨西哥政策的建議提出法案。

他說:「我會注意墨西哥,若墨國政府持續包庇毒販,那你就是美國的敵人。」

葛理漢強調,他將「提出法案,確保部分墨西哥毒梟在美國法律下成為外國恐怖組織,並在必要時刻為美軍在墨西哥採取軍事行動鋪路;我會告訴墨西哥政府,若你們不整肅你們的行為,我們將替你們處理。」

國會山莊報(The Hill)報導,美軍在墨西哥採取軍事行動需要「動武授權」(Authorization for Use of Military Force),即須取得兩黨票數相近的眾院的同意,並由總統簽署成為法律,眾院需要三分之二的多數才能推翻否決權。

即便如此,拜登身為三軍統帥可直接掌控武裝部隊;拜登已表明致力與墨國合作,阻止非法毒品越境。

川普政府時期的司法部長巴維理(William Barr)接受「福斯新聞」訪問時,形容墨西哥是「失敗的毒梟國度」(failed Narcos state),指墨國政府貪腐且缺乏「應對毒梟的能力」。

巴維理說:「我們會以對付恐怖組織伊斯蘭國(IS)的方式應對販毒集團,我們將採取各項工具,包括經濟、情報與軍事資產和執法部門,有序地瓦解這些團體。」