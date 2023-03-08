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拜登「老」問題揮之不去 民調65%認為不適合連任

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
最新聯合民調顯示，拜通膨漸緩與就業強勁之賜，拜登總統的支持度升至42%，達到去年6月以來最高。(Getty Images)
最新聯合民調顯示，拜通膨漸緩與就業強勁之賜，拜登總統的支持度升至42%，達到去年6月以來最高。(Getty Images)

美國總統拜登尚未正式宣布於2024年總統大選角逐連任，但競選相關動作頻頻。法新社報導，選民和反對派對他的80歲高齡提出關切，而他經常以不太自在的幽默來迴避這類攻擊。

拜登本月稍早在一場演說中以自己數十年政治生涯為哏，自我消遣道：「我當聯邦參議員的那些年…有270年。」

拜登若贏得連任，當他的第2個任期結束時，將是86歲。面對選民眼中這個主要障礙，他多半靠著逞強帶過。

每回當記者問到這個話題時，拜登會說「看看我！」，強調他擔任美國總統這項世界數一數二艱鉅的政治職務2年來，始終堅毅不撓。

這位民主黨籍領袖往往會在登上直升機或飛機前刻意小跑幾步，讓攝影記者捕捉畫面。雖然拜登尚未正式宣布參選計畫，但外界普遍預期他不會放棄連任。

拜登現在經常會在向國會演說或於出訪期間發表談話後，留下來和現場人員握手、閒聊、玩自拍，似乎是要表現出自己無懼於再打一次總統選戰。若他當真競選連任，過程會相當累人。

去年秋天，媒體問及拜登年度健檢的日期時，他開玩笑反問：「你覺得我需要健檢嗎？」

拜登今年2月接受健檢後，醫師掛保證說，拜登很健康，「足以勝任職務」。

在野的共和黨人要求爭取黨內提名的75歲以上候選人接受心理能力測試，而第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時明確表示，拜登不可能接受這種測驗，她當時冷冷地說：「我們永遠也不會討論那種事情。」

不過，撇開這些豪語，拜登知道這個問題再嚴重不過。

「雅虎新聞」（Yahoo! News）與民調機構「輿觀」（YouGov）2月底執行的調查結果顯示，65%的美國民眾認為拜登「年紀太大」，不適合連任。

雖然76歲的共和黨籍前總統川普不比拜登年輕多少，但民調顯示，僅45%的美國人認為川普年紀太大，不適合再當一任總統。

拜登 民調 共和黨

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