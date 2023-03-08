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查艷星封口費案 川普前發言人希克斯遭紐約市檢約談

編譯潘勛／綜合7日電
前總統川普(左)據傳支付封口費給艷星一案，川普前發言人希克斯(右)6日接到檢方約談。(美聯社)
前總統川普(左)據傳支付封口費給艷星一案，川普前發言人希克斯(右)6日接到檢方約談。(美聯社)

紐約市檢方重啟前總統川普被指支付封口費給艷星一案的調查，川普前發言人霍普‧希克斯(Hope Hicks)6日接受檢方約談；希克斯是為本案應詢的共和黨圈內人。

美聯社報導，希克斯和她的律師特勞特(Robert Trout)在曼哈頓的地檢辦公室停留數小時，接下來被瞧見走入一等候兩人的休旅車，登車前未回答記者詢問。

特勞特拒絕評論，曼哈頓地檢辦公室亦然，後者甚至不願證實檢方約談希克斯；2018年聯邦檢方調查同一案件時，希克斯也接受詢問。

據聯邦檢方偵辦時的法院紀錄，希克斯2016年擔任川普選戰陣營的新聞秘書，投票前最後幾周，曾與川普電話交談，積極地想讓據稱是川普的緋聞不見諸媒體。希克斯後來在川普入主白宮後出任多項職務，包括新聞聯絡室主任。

檢方上周約談過安排付款給兩名女子的川普前律師柯恩，以及川普的前資深幕僚康威(Kellyanne Conway)。

柯恩3日被約談後表示，偵辦「真的有進展」；他表示，期待在大陪審團前作證；大陪審團自1月以來一直聽取證據。

柯恩2018年向聯邦檢方指控罪名認罪，其中有違法用選戰資金，付款給艷星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)及模特兒凱倫‧麥道格(Karen McDougal)，要兩人勿公開張揚。川普否認與兩女有染。

柯恩付封口費給麥道格一事，直到選前幾天都未被揭穿，後來才被華爾街日報報導出來。

紐約州曼哈頓地檢辦公室重啟本案，是想了解是否有違反州法。

川普 希克斯 曼哈頓

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