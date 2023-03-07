遭控藏海外帳戶 馬納福願繳315萬元與司法部和解

圖為馬納福2019年6月在紐約法庭出庭的檔案照。(美聯社)

前任川普 2016年競選團隊總幹事馬納福(Paul Manafort)，涉嫌隱匿20多個海外帳戶，去年遭司法部 提告民事訴訟。根據法院紀錄，馬納福已同意以315萬元與司法部和解。

馬納福辯護律師尼曼(Jeffrey Neiman)5日證實，馬納福已同意與司法部和解。尼曼說，馬納福對於「人生當中這個章節終於可以翻篇，感到欣慰」。

和解同意出現在註記日期今年2月22日的佛羅里達州南區聯邦法院紀錄裡，佛州南區是馬納福目前住所。法院資料中，並未透露馬納福何時繳交和解金及如何繳交和解金。

馬納福2022年4月被司法部提出民事訴訟，指控隱匿20多個海外帳戶，面臨數百萬元罰款。當時媒體報導分析，司法部提出民事訴訟是因為刑責不在前總統川普為馬納福特赦的範圍之內。

司法部指出，馬納福2013年、2014年間未依海外銀行與金融資產帳戶申報(Foreign Bank and Financial Accounts，簡稱FBAR)規定如實填表。根據規定，所有美國公民對於超過1萬元以上海外帳戶都必須申報。

司法部表示，馬納福在烏克蘭 從事顧問工作，獲得報酬分散存在賽普勒斯、聖文森及格瑞那丁、英國等地多個帳戶裡。

馬納福在川普2016年競選團隊短暫任職，後來因為獲利數百萬元的烏克蘭顧問工作引發質疑，遭到川普競選團隊剔除。

馬納福遭控2012年間漏報外國銀行帳戶而遭聯邦起訴，2018年被維吉尼亞州亞歷山卓市(Alexandria)陪審團裁定罪名成立。雖然馬納福獲得川普特赦，但司法部主張馬納福並未遵守海外銀行與金融資產帳戶申報規定，必須繳交罰款給財政部。