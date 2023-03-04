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民主黨要角組團 為拜登參選拜票

記者顏伶如／綜合報導
拜登團隊為爭取連任積極部署，建立陣容堅強的顧問委員會，由民主黨要角組成的顧問委員，將代表拜登在全美各地演說、拜票。(美聯社)
拜登團隊為爭取連任積極部署，建立陣容堅強的顧問委員會，由民主黨要角組成的顧問委員，將代表拜登在全美各地演說、拜票。(美聯社)

華盛頓郵報報導，拜登團隊為爭取連任正積極部署，建立陣容堅強的顧問委員會，由民主黨要角組成的顧問委員將代表拜登前往全美各地演說、拜票；拜登團隊除了希望透過這個組織促進黨內領導階層團結，還希望盡量降低異議聲浪。

報導指出，「全國顧問委員會」(national advisory board)成員包括民主黨籍州長、聯邦參議員以及政治明星，顧問委員將代表拜登在各地跑行程、演講、參加活動、接受電視訪問；拜登團隊希望這個組織能達到促進黨內領導階層團結、盡量降低異議聲浪的目的。

「全國顧問委員會」將隸屬於民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)旗下，拜登則可望於今年4月宣布競選連任。

拜登幕僚透露，還在爭取某些民主黨同僚加入顧問委員會，迄今已成功邀請了20多位具有全國知名度的民主黨人士加入，包括加州州長紐森(Gavin Newsom)、伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)、密西根州長惠特默(Gretchen Whitmer)、馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)、賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)、新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)。

與拜登關係友善，但偶爾意見相左的民主黨左派陣營也有成員加入顧問團，包括麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、加州聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)。

其他成員還包括德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)、康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)、紐約市長亞當斯(Eric Adams)、洛杉磯市長巴斯(Karen Bass)等。

拜登 民主黨 參議員

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