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佛州議員提案 部落格寫政客須登記 違者可罰2500元

記者張聲肇／綜合報導
佛州參議會共和黨籍參議員布若德。(布若德臉書)
佛州參議會共和黨籍參議員布若德。(布若德臉書)

佛州參議會共和黨參議員布若德(Jason Brodeur)日前提出「資訊散播」(Information Dissemination)法案，要求部落格寫手報導行政、立法部門的政治人物，須先登記，否則將處以最高2500元罰款，但媒體記者不在此限。

佛州WFLA地方電視頻道報導，法案規定，撰寫有關「州長、副州長、州府內閣成員或州議會議員」報導而獲取酬勞的作者，不論是「單一報導、系列報導或評論文章」，必須在文章發表五日內，向政府相關單位登記。

報導發表後，若有後續文章要上傳部落格，亦須每月10日向州府單位報告。

只要發表過有關民選及行政官員的報導，撰寫者就要向政府報告每月獲得多少稿費，最低申報額是10元整，不滿10元不算。若是系列報導，刊載後才收錢，則發表第一篇時，就要呈報今後收費的時程。若臨時有增加金額，也須呈報。

法案若通過，在部落格上發表前述文章或報導的作者，若延遲提報法案規定的資訊，每日罰款25元，可連續處罰至最高2500元。若未能及時申報，要和遊說業者一樣提出延遲的理由，否則必須在30天內繳付，除非另向州政府上訴。

本案若經立法通過並由州長簽署後，將立即生效。

佛州 共和黨 參議員

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