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部落格作者拿錢寫關於州長的文章 佛州共和黨州議員提案要管

編譯周辰陽／即時報導
佛羅里達州州長德桑提斯。資料照片。（美聯社）
佛羅里達州州長德桑提斯。資料照片。（美聯社）

美國NBC新聞報導，佛羅里達州一位共和黨州參議員推出法案，如果表決通過與生效，部落格作者往後撰寫有關德桑提斯州長、州內閣成員與州議員的文章時，就要按規定向州政府登記，不只要披露是誰為他們發布關於特定民選官員的文章付錢，還要交代付了多少錢。

根據報導，佛州州參議員布羅德（Jason Brodeur）推出的《資訊傳播》（Information Dissemination）法案寫道，若一位部落格作者將關於「民選州官」（elected state officer）的文章發布到部落格，並且「收到、或將收到」該文章的報酬，就必須在發文的5天內向適當部門登記。

報導指出，「民選州官」的定義為「州長、副州長、州內閣官員或任何立法機關成員」，未能登記者將處以一天25美元的罰金，每篇貼文的罰金上限為2500美元。部落格作者給州的報告還「必須列入為部落格文章酬報部落格作者的個人或實體」，以及「從該個人或實體收到的報酬金額」。法案對條文內的部落格做出定義，但「不包含報紙或其他類似刊物的網站」。

根據報導，有專攻美國憲法第一修正案的律師認為，就算法案在州議會過關，也會在法院訴訟敗下陣來，德桑提斯州長的辦公室2日晚間沒有回應他對法案立場的置評請求。

布羅德向率先報導此事的網媒指出，「領錢的部落格作者（Paid bloggers）是寫而不是說的說客，他們都是專業的助選員（electioneers）。如果說客必須登記與報告，為什麼領錢的部落格作者不用？」

德桑提斯 參議員 佛州

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