遭共和黨人質疑忠誠 華裔女眾議員反轟「種族歧視」

美國NBC新聞報導,民主黨籍的華裔 加州聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu)23日發出聲明,砲轟共和黨籍德州聯邦眾議員古登(Lance Gooden)日前在福斯新聞節目質疑她對美國的忠誠。

根據報導,拜登政府2022年任命加州華美銀行(East West Bank)董事長、總裁兼執行長吳建民(Dominic Ng)擔任APEC企業諮詢委員會(APEC Business Advisory Council)的主席,但保守派傳媒「每日傳訊」(The Daily Caller)9日刊登了一篇文章,指控他跟中共的一個掩護團體(front group)有關連。

已經三度當選聯邦眾議員的古登目前是眾院司法委員會的成員之一,跟另外5名共和黨眾議員15日聯名要求聯邦調查局(FBI)調查吳建民,擔任「國會亞太裔黨團」(Congressional Asian Pacific American Caucus)主席的趙美心則領銜發表聲明、為吳建民辯護。

古登22日晚間上福斯新聞受訪時質疑起趙美心的忠誠,並認為她不應該擁有安全許可或參加機密簡報會,「我認為,趙美心需要受到挑戰(be called out),我質疑她的忠誠或能力。如果她沒意識到發生了什麼事,那她就跟核心選民之一完全脫節了」。他還說,「我真的很失望與震驚,像趙美心這種人會獲得安全許可,並在這件事情弄清楚以前有資格參加機密情資簡報」。

身為第一位當選國會議員的華裔美國女性,趙美心在回應古登言論的聲明指出,「古登眾議員在福斯新聞質疑我對美利堅合眾國忠誠的言論極其荒謬,此事是基於一個極端右翼網站散播的假訊息。再者,這是種族歧視。如果我不是華裔美國人出身,我很懷疑他會散播這種謠言」。

Rep. Judy Chu, chair of the Congressional Asian Pacific American Caucus, criticizes Republican Rep. Lance Gooden over comments he made this week questioning her loyalty to the U.S. https://t.co/5TA8TuRZG9