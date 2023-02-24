世銀總裁人選是誰？彭安杰金融歷練豐富 鄙棄紙本貨幣

美國總統提名彭安杰（見圖）擔任世界銀行總裁。(路透)

美國總統提名的世界銀行總裁新人選彭安杰（Ajay Banga）在金融業界歷練豐富，曾引領萬事達卡 （MasterCard）成長大爆發，並推動數位金融、鄙棄紙本貨幣。如今他有望出任首要目標為對抗貧窮的世銀總裁，也背負著拜登 的期待：擴大世銀的金融權力，以對抗氣候變遷並改善公共健康。

拜登表示，彭安杰在建立全球企業、及公共民間合作資助處理氣候變遷與移民議題，有數十年的經驗，與全球領袖合作的「紀錄優異」。美國財長葉倫則說，彭安杰的努力已幫助5億沒有銀行帳戶的人，進入數位經濟，這些經驗將幫助他實現世銀消除赤貧的目標。

63歲的彭安杰是印度 軍官之子，孩時輾轉在印度各地度過，最後從德里大學畢業，取得經濟學學士學位，之後取得美國公民身分。他曾稱為自己是「完全印度製」，以熱愛美酒為人所知。他也曾向英國金融時報（FT）說，他基本上擁有「所有你能想到的貓王專輯」，同時也是作曲家與音樂製作人昆西瓊斯、女神卡卡、以及紐約大都會棒球隊的粉絲。

世界銀行的首要目標為對抗貧窮，拜登的提名人選也透露將幫助開發中國家轉向綠能的企圖心。(路透)

職涯平步青雲

彭安杰的職涯從雀巢（Nestle）開始，任職超過十年，曾擔任銷售、行銷及管理職，之後跳槽到百事公司（PepsiCo），協助該公司在印度推出速食加盟店。

他1996年加入當時全球最大的金融機構花旗集團（Citigroup），而且平步青雲，短短四年就掌理花旗金融與美國消費者資產部門，2005年獲拔擢領導花旗的國際消費者部門，2008年再掌管亞太地區業務，監督從日本到印度的信用卡、機構銀行等所有個別事業，他也被認為有朝一日將接任執行長的人選之一。

不過，彭安杰2009年宣布將到萬事達卡公司擔任總裁兼營運長，不到一年後就升任執行長，帶領萬事達卡經歷爆發成長期，在他任職的十年間，透過該公司網路的採購量成長超過一倍，營收和獲利都幾乎「三級跳」。

但他也為杜賓修正案（Durbin Amendment）槓上監管當局和國會議員；這項具有爭議的法律限制萬事達卡和威士卡公司在每次消費者刷卡結帳時，能向商家收取的費用，希望幫助商家降低成本。

彭安杰在卸下萬事達卡執行長一職後，2021年成為執行董事長，幫助當時新上任的執行長孟軻（Michael Miebach），接下維持客戶與監管當局關係的責任。他2021年底加入美國投資公司General Atlantic擔任副董事長。

彭安杰在領導開發中國家放款、鼓吹權益和環境上，都有豐富歷練，也是個真誠的氣候金融家。(路透)

鄙棄紙本貨幣

彭安杰向來都不隱瞞他對紙本貨幣的鄙棄。即便智慧手機和無接觸支付崛起，近年的現金使用卻是攀升的，即便是已開發國家。美國聯準會（Fed）5月表示，現金交易目前占所有支付的20%，高於一年前的19%。

2015年彭安杰和當時的世銀總裁金墉（Jim Yong Kim）同台時，說了一個成功轉向卡片支付的故事。萬事達卡一直都世界糧食計畫合作，供應預付卡給敘利亞、黎巴嫩及約旦難民，讓他們從當地超市為家人採購糧食，這套系統讓他們能廢棄紙本的糧食券，也不再仰賴人道救援機構長期使用的糧食配給系統。

他說：「通常你會在美國的某個地方購買穀物，再用船舶和卡車運送，中間會經歷中間人上下其手的外漏過程，最後抵達終點的數量比原本少了30%，我們完全改變了這件事。」

當時彭安杰，說萬事達卡已幫助50國的1.5億人進入正規的金融生態系，並矢言之後五年將再幫助3.5億人，「我不是在說只開個帳戶，不管是信用卡孩是手機帳戶，決定你是否被納入金融（生態系）的，是帳戶的使用情況」。

追求金融包容

曾和彭安杰密切共識的美洲開發銀行前總裁墨倫托指出，彭安杰「癡迷於」擴大金融包容，也熟知新科技，能幫助橋接富裕國家和新興市場，且擁有金融市場的信任。

他在2021年和智庫外交關係委員會的對話中，也討論處理氣候變遷、對抗新冠疫情等長期問題，盛讚減少採用化石燃料。他說，新冠疫後復甦必須聚焦於「照顧人們和地球」。他也參與簽署倡議團體Climate Power的一項聲明，呼籲拜登成為「氣候總統」，帶領人們遠離懸崖邊緣。

路透熱點透視專欄作家指出，拜登提名彭安杰出任世銀總裁，釋出一個強烈的訊號：美國想幫助開發中國家轉向綠能。彭安杰在領導開發中國家放款、鼓吹權益和環境上，都有豐富歷練，也是個真誠的氣候金融家，他的能力再加上世銀的使命，正能補足葉倫最近聲稱的「目前不足」之處。

他也已持續耕耘和民主黨的關係，在前總統歐巴馬任內進入資安委員會，歐巴馬也曾提名他進入美國貿易代表的顧問委員會。他一直都是副總統賀錦麗的外部顧問，也是針對拜登政府在薩爾瓦多、瓜地馬拉及宏都拉斯的工作，提供賀錦麗建議的企業領袖團體一員。