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誰將接任Fed布蘭納德？WSJ點名這2位女經濟學家

編譯簡國帆／綜合外電
聯準會（Fed）副主席布蘭納德即將離任，轉任總統拜登的首席經濟顧問。(美聯社)
聯準會（Fed）副主席布蘭納德即將離任，轉任總統拜登的首席經濟顧問。(美聯社)

美國聯準會（Fed）副主席布蘭納德即將離任，轉任總統拜登的首席經濟顧問，白宮也已開始物色接任「Fed二把手」的人選，華爾街日報報導，白宮正在考慮兩位曾在歐巴馬政府任職的經濟學家。

向來理解Fed思維的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）引述知情人士指出，這兩人分別是西北大學金融教授艾伯莉（Janice Eberly）以及哈佛大學經濟學家黛南（Karen Dynan），兩人都曾在美國財政部擔任經濟政策助卿，職位類似首席經濟學家。

知情人士透露，曾在Fed主席與副主席的現任財長葉倫，對這兩位經濟學家的評價也很高。MarketWatch也指出，曾為拜登顧問的Evercore ISI分析師馬可斯說，新任Fed副主席人選的名單已浮現，以黛南和艾柏莉為首。

白宮發言人和黛南都拒絕評論，艾伯莉未回應蒂米羅斯的治平請求，拜登政府官員說，拜登還沒做成最後決定。這項人事案須經聯邦參議員表決確認。

艾伯莉擁有麻省理工學院（MIT）經濟學博士學位，2020年成為西北大學凱洛格管理學院的資深副院長。黛南則擁有哈佛大學經濟學博士學位，曾在1992~2009年擔任Fed理事會經濟學家，她在上月的訪談透露，她認為Fed還有更多工作要做，才能拖慢經濟並壓低通膨，「通膨正在消退，也有理由相信通膨會進一步消退，但我認為若勞工需求不稍微降溫，通膨減緩的過程無法持續」。

白宮也曾考慮由芝加哥聯準銀行古斯比（Austan Goolsbee）出任，但在華爾街日報揭露這個潛在人選後，一些民主黨議員抗拒，敦促拜登提名女性或有色人種接任，以參議員曼南德茲為首的一群國會議員便呼籲拜登提名拉美裔進入Fed理事會。一些共和黨員也已批評由古斯比擔任Fed副主席，認為他偏向民主黨，以Fed副主席這個職位來說，他的黨派色彩太濃。

民主黨參議員和進步派人士的優先考量不同，已增添白宮提名Fed副主席人選的難度。Fed副主席常幫助安排決策會議的議程，因而也是Fed的重要政策代言人，傳統上是由貨幣政策專家擔任。

馬可斯也點名其他幾名可能的接任人選，「我們認為黛南和艾柏莉（出現）的可能性最高，但我們也會在其他民主黨決策圈內廣受敬重的經濟學家，審視接任布蘭納德的可能人選」。其中一人是摩根士丹利全球首席經濟學家卡本特（Seth Carpenter），曾是紐約聯準銀行市場團隊的主管，但被認為出線機率較低。其他「報派」的人選也包括Fed理事庫克、以及曾任Fed高階幕僚的塞克（Brian Sack）。

拜登仍有一些操作空間，他能先提名接任布蘭納德理事職位的人選，接著再提名現任的Fed理事或聯準銀行總裁接任副主席。此外，Fed也可能再出現一個理事懸缺，因為媒體報導，理事鮑曼可能出任堪薩斯聯準銀行總裁。

Beacon政策顧問公司研究部門主管寇頓指出，在評估布蘭納德的接任人選時，不只要考慮貨幣政策觀點，還有對Fed機構的理解。在Fed的八個委員會中，她就領導了四個，監督Fed的研究幕僚、以及對央行數位貨幣的分析等事務。

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