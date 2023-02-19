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查新冠起源 眾院共和黨磨刀霍霍

編譯陳韻涵／綜合18日電
疫情期間，前白宮首席防疫顧問佛奇透過視訊方式接受國會聽證質詢，(美聯社)
疫情期間，前白宮首席防疫顧問佛奇透過視訊方式接受國會聽證質詢，(美聯社)

眾院共和黨議員日前啟動調查新冠病毒起源，發出一系列信件給拜登政府現任及前任官員，要求提交文件與證詞。

眾院監督委員會及新冠病毒小組委員會兩名主席，向時任白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)等人徵求資訊，試圖驗證新冠病毒意外洩出中國實驗室的假說。

眾院監督委員會主席、共和黨籍肯塔基州聯邦眾議員柯默(James Comer)說，共和黨將「依照事實」，並「向試圖掩蓋真相的政府官員問責」。

新冠病毒小組委員主席溫斯卓普(Brad Wenstrup)則表示：「這項調查必須始於病毒如何、以及何時出現，如此一來我們才能試圖預測、準備及避免類似情況再度發生。」

共和黨議員致函佛奇、情報總監海恩斯(Avril Haines)、衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)等人，這是共和黨議員努力兌現2022年期中選舉承諾的一環。 

溫斯卓普長期擔任眾院情報委員，他譴責情報單位隱匿調查新冠肺炎的關鍵真相；該委員會部分共和黨議員去年發布報告，指「有跡象顯示」，中國武漢病毒研究所研發新冠病毒作為生化武器。

這番說法與美國情報單位2021年8月公布的非機密評估內容相悖，該分析指新冠病毒並非生化武器，但可能因為實驗室意外而外洩。

科學家極難斷定新冠病毒的起源，全球專家研判新冠病毒最可能源自中國武漢的生禽市場。

新冠病毒源自實驗室意外的說法，起初被公衛專家及政府官員忽視，但就在拜登總統2021年5月下令調查新冠病毒起源後，此說法遭受質疑。

佛奇等許多科學家認為，新冠病毒自然產生並傳給動物及人類；病毒學者尚未公開提出實驗室外洩的科學新證據。

然而，共和黨議員譴責佛奇對國會說謊，稱他否認國家衛生研究院(NIH)資助武漢一間病毒研究室的病毒強化影響計畫。

共和黨 眾院 佛奇

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