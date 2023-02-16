索羅斯預言：川普會輸掉共和黨初選 俄帝國可能崩解

索羅斯認為，美國前總統川普將輸掉2024年的共和黨總統提名初選，促使川普以第三方候選人參選。他也說，若俄羅斯打輸烏克蘭戰爭，將造成「俄羅斯帝國」崩解。(路透)

有「金融巨鱷」之稱的億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）認為，美國前總統川普 將輸掉2024年的共和黨總統提名初選，促使川普以第三方候選人參選。他也說，若俄羅斯 打輸烏克蘭 戰爭，將造成「俄羅斯帝國」崩解。

92歲的索羅斯16日在慕尼黑安全會議發表演說時表示，川普將在共和黨的總統提名初選輸給佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），「這可能誘使自戀成疾的川普以第三方候選人競選，並讓民主黨大獲全勝，迫使共和黨自我改革」。

他在這場演說中抨擊川普在總統任內的作為，並且稱許迪尚特的作風，「迪尚特機靈、堅決且有企圖心」，「他可能是共和黨的（總統）候選人」。最新民調顯示，川普的支持率仍高於大幅領先其他潛在對手，但迪尚特的支持率位居第二。

索羅斯也說，去年2月24日在烏克蘭發動「特別軍事行動」的俄軍領導不佳、裝備不良且士氣低落，但俄國總統普亭已轉向以瓦格納傭兵集團阻撓烏軍，「前蘇聯國家可能等不到俄羅斯擊敗烏克蘭，因為它們也想維護獨立」，「這代表若烏克蘭勝利，可能造成俄羅斯帝國的崩解，俄羅斯可能不再是歐洲和世界的威脅」，「這可能是有利的重大轉變」。

他說，美國會支持烏克蘭，但美國總統拜登已警告烏克蘭總統澤倫斯基，美國的支持是有限度的，也必須避免第三次世界大戰。

另一方面，索羅斯預測，近來印度總理莫迪的盟友、大亨阿達尼（Gautam Adani）陷入困境，將弱化莫迪的地位，為印度的「民主振興」鋪路。

他說，莫迪可能必須回應外國投資人和國會對於阿達尼工業集團詐欺與操控股價的指控，但莫迪對此始終「沉默不語」，「莫迪和商業大亨阿達尼是緊密盟友，命運也彼此糾結」。莫迪領導的印度人民黨將在2024年大選面對選民。

索羅斯也說，現在「兩種治理體系正在爭搶全球主導」，同時「無法阻擋的氣候變遷發展，正使文明面臨崩潰危機」。