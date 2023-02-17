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川普企圖干涉大選結果案 喬州1人做偽證 大陪審團建議檢方提控

編譯陳韻涵／綜合16日電
喬治亞州法官麥克伯尼16日公布該州特別大陪審團調查前總統川普和支持者企圖推翻喬州2020年總統大選結果的部分報告，報告中說有部分證人作證時說謊。(美聯社)
喬治亞州法官麥克伯尼16日公布該州特別大陪審團調查前總統川普和支持者企圖推翻喬州2020年總統大選結果的部分報告，報告中說有部分證人作證時說謊。(美聯社)

喬治亞州富頓郡(Fulton County)高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney)16日公布了該州特別大陪審團調查前總統川普支持者是否試圖推翻2020年選舉結果的部分報告內容，報告中認定「至少一名證人」做偽證，建議檢方提出控告。

16日公布的特別大陪審團(special grand jury)調查報告指出，富頓郡地區檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)必須「在證據確鑿的情況下，對此類罪行提出適當控訴」；報告內容未提關鍵細節，如特別大陪審團認為誰作偽證，以及應追究哪些其他具體指控。

由於川普從未在特別大陪審團前作證，代表他並未作偽證，但陪審團的報告並未消除其他指控的可能性。

美聯社報導，這是特別大陪審團首次公開與案件相關的刑事指控，提醒選民：川普尋求重回白宮之際仍官司纏身，且川普同時因為持有機密文件遭司法部調查。

川普及其盟友在無證據的情況下便宣稱2020年大選舞弊，斥責喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)和州長坎普(Brian Kemp)未能推翻選舉結果。

威利斯兩年前便著手調查，並對川普2021年1月2日打給拉芬斯伯格的電話感到好奇，川普在電話中要拉芬斯伯格「尋找」可以推翻喬州選舉結果的選票。 

川普在電話中說：「我只想要找到1萬1780張選票，這比我們需要的還多一張，因為我們在喬州勝出。」

川普曾於1月告訴美聯社，他「非常有信心」自己不會被定罪。

川普16日透過自創的社群媒體「真實社群」(Truth Social)發布聲明，重申他「沒做錯任何事」。

特別大陪審團是威利斯要求成立以輔助她調查之用，於去年5月成立，去年12月15日提交調查報告給麥克伯尼法官，特別大陪審團無權提出控罪，但其報告可提供威利斯建議，威利斯將決定是否透過一般大陪審團提出至少一件起訴案。

川普 喬州 社群媒體

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