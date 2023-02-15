中國偵察氣球升溫之際 傳白宮國安會官員將離職

在中國偵察氣球 1月底入侵美國領空，引發美中關係緊張之際，傳出白宮 國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格即將離職。不過白宮方面表示，這決定與近期美中關係變化無關。

美國媒體今天引述白宮官員指出，羅森柏格（Laura Rosenberger）很快會離開現職，遺缺將由國務院 資深官員柏蘭（Sarah Beran）接替，國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）則將擔任她的副手。

至截稿時，國安會尚未回覆記者詢問。

官員向路透與美國有線電視新聞網（CNN）表示，羅森柏格的離職醞釀一段時間，與中國偵察氣球事件無關。

1月底中國偵察氣球被發現入侵美國領空，氣球於2月4日在北卡羅來納州外海被美軍擊落，此事發生後美國國務卿布林肯（Antony Blinken）取消上任後首度的北京訪問行程，美中之間緊張關係升高。

這位官員表示，羅森柏格在白宮任職期間還主責美台非官方關係，根據美方長期政策擴大與深化雙邊接觸。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）透過聲明表示，在總統拜登（Joe Biden）領導下，比以往任何時候都更有準備戰勝中國並推進一個自由開放印太區域。拜登政府上任第一天以來，羅森柏格嫻熟的外交技巧與堅韌不拔的精神對本屆政府的優先事項至關重要，對她的服務感念在心。

根據美國國務院官網簡歷，柏蘭是職業外交官，曾任國務院中國與蒙古事務辦公室主任，也曾派駐北京，精通中文。