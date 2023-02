才剛宣布競選總統 海理立刻被爆說過各州有權脫離聯邦

衛報報導,美國南卡 羅萊納州前州長、前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)14日宣布競選總統後不久,就有人上網發布了她十多年前說各州有權脫離聯邦的影像。

推特 帳號「Patriot Takes」表示,這隻影像攝於2010年,海理當時還是南卡州的州眾議員,正首度競選州長。據轉述,支持南方邦聯團體的訪問者詢問「您認為美國的各州有權利脫離聯邦嗎?」,海理答稱「我認為他們有,我的意思是,聯邦憲法這麼說的」,但她接著就說自己不認為南卡州應該脫離,隨後討論起當時仍是熱門議題的歐記健保。

據報導,「Patriot Takes」是匿名營運的社群媒體 帳號與籌款政治行動委員會,聲稱「監控與曝光右翼極端主義與其他民主的威脅」,並在回覆推文強調聯邦最高法院在1869年就裁定各州不具分離的權利。

海理的競選團隊沒有立即回應置評請求,喬治亞州立大學(Georgia State University)的法律教授與政治學家克萊斯(Anthony Michael Kreis)則在推特指出,「不,海理,憲法沒有規定脫離權,參見1869年德州訴懷特案(Texas v White (1869))。另參見,美國內戰」。

No, @NikkiHaley, the Constitution does not provide a right for secession. See, Texas v. White, 74 U.S. (7 Wall.) 700 (1869). See also, The Civil War. https://t.co/pXcbRMZZTE