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才剛宣布競選總統 海理立刻被爆說過各州有權脫離聯邦

編譯周辰陽／即時報導
美國南卡羅萊納州前州長、前駐聯合國大使海理14日宣布競選總統後不久，就有人上網發布了她十多年前說各州有權脫離聯邦的影像。（路透）
美國南卡羅萊納州前州長、前駐聯合國大使海理14日宣布競選總統後不久，就有人上網發布了她十多年前說各州有權脫離聯邦的影像。（路透）

衛報報導，美國南卡羅萊納州前州長、前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）14日宣布競選總統後不久，就有人上網發布了她十多年前說各州有權脫離聯邦的影像。

推特帳號「Patriot Takes」表示，這隻影像攝於2010年，海理當時還是南卡州的州眾議員，正首度競選州長。據轉述，支持南方邦聯團體的訪問者詢問「您認為美國的各州有權利脫離聯邦嗎？」，海理答稱「我認為他們有，我的意思是，聯邦憲法這麼說的」，但她接著就說自己不認為南卡州應該脫離，隨後討論起當時仍是熱門議題的歐記健保。

據報導，「Patriot Takes」是匿名營運的社群媒體帳號與籌款政治行動委員會，聲稱「監控與曝光右翼極端主義與其他民主的威脅」，並在回覆推文強調聯邦最高法院在1869年就裁定各州不具分離的權利。

海理的競選團隊沒有立即回應置評請求，喬治亞州立大學（Georgia State University）的法律教授與政治學家克萊斯（Anthony Michael Kreis）則在推特指出，「不，海理，憲法沒有規定脫離權，參見1869年德州訴懷特案（Texas v White (1869)）。另參見，美國內戰」。

南卡 推特 社群媒體

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