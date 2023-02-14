海理將競逐2024總統大選 共和黨內首位挑戰川普

前駐聯合國大使妮姬．海理即將宣布參加2024年總統大選。圖為海理2020年在華府舉行的共和黨全國代表大會上發表演說。(美聯社)

曾表態不會在2024年總統大選上對戰前總統川普 的前駐聯合國大使妮姬．海理(Nikki Haley)將在15日宣布參選，成為第一位挑戰前總統川普的共和黨 人。

海理在2016年任職南卡羅來納州 州長時，曾表態對川普不願公開譴責白人至上主義者感到丟臉，但九個月後又加入川普內閣，並在川普卸任後表態，若川普2024年再度參選，她不會妨礙他再次挑戰總統大位。如今海理卻自打嘴巴，宣布要在共和黨總統提名戰槓上川普。

有鑑於川普喜歡羞辱政治對手的習性，共和黨內少有人願意明著與川普作對。但海理盟友表示，她可以在共和黨初選中走出自己的一條路，尤其是在許多共和黨人在提名川普一事上仍猶豫不決的時候，讓她有機會能脫穎而出。

海理無疑將面臨些許嚴峻挑戰，光是在自家的南卡州，聯邦參議員史考特(Tim Scott)也準備參選。

支持海理的南卡州前共和黨主席道森(Katon Dawson)說：「海理不乏苦戰經驗，她很習慣與世道背道而馳了。黨內初選是有一條能讓海理勝出的路。且她向來都知道並有能力讓大眾聽到她的聲音。」

海理15日將在南卡州查爾斯頓(Charleston)宣布參選並成立總部，並隨即前往愛阿華州和新罕布夏州等搖擺州開展競選活動。

海理的政治生涯始於2004年，首次參選就擊敗南卡州眾議會任期最長的州眾議員，隨後於2010年參加州長競選，並在嚴重種族歧視主義的環境中，打敗一群經驗豐富的政壇老將，成為南卡州第一位女性有色人種州長，也是美國最年輕的州長，且在2014年贏得連任。

2016年川普崛起，海理始終是黨內反川普的一員，曾形容川普是州長最不願見到的總統類型，對川普攻擊前總統布希感到丟臉，並譴責川普不願否定「3K黨」(KKK)。

然而，在川普登上總統大位後，海理一改反川普態度，同意加入他內閣，擔任駐聯合國大使。在國會暴亂後還發推文表態支持，「我為川普政府的成功引以自豪，無論是外交還是國內政策，我們該在意的是這些成功」。