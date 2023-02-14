我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

更新／密州大校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

海理將競逐2024總統大選 共和黨內首位挑戰川普

編譯尤寶琪／綜合13日電
前駐聯合國大使妮姬．海理即將宣布參加2024年總統大選。圖為海理2020年在華府舉行的共和黨全國代表大會上發表演說。(美聯社)
前駐聯合國大使妮姬．海理即將宣布參加2024年總統大選。圖為海理2020年在華府舉行的共和黨全國代表大會上發表演說。(美聯社)

曾表態不會在2024年總統大選上對戰前總統川普的前駐聯合國大使妮姬．海理(Nikki Haley)將在15日宣布參選，成為第一位挑戰前總統川普的共和黨人。

海理在2016年任職南卡羅來納州州長時，曾表態對川普不願公開譴責白人至上主義者感到丟臉，但九個月後又加入川普內閣，並在川普卸任後表態，若川普2024年再度參選，她不會妨礙他再次挑戰總統大位。如今海理卻自打嘴巴，宣布要在共和黨總統提名戰槓上川普。

有鑑於川普喜歡羞辱政治對手的習性，共和黨內少有人願意明著與川普作對。但海理盟友表示，她可以在共和黨初選中走出自己的一條路，尤其是在許多共和黨人在提名川普一事上仍猶豫不決的時候，讓她有機會能脫穎而出。

海理無疑將面臨些許嚴峻挑戰，光是在自家的南卡州，聯邦參議員史考特(Tim Scott)也準備參選。

支持海理的南卡州前共和黨主席道森(Katon Dawson)說：「海理不乏苦戰經驗，她很習慣與世道背道而馳了。黨內初選是有一條能讓海理勝出的路。且她向來都知道並有能力讓大眾聽到她的聲音。」

海理15日將在南卡州查爾斯頓(Charleston)宣布參選並成立總部，並隨即前往愛阿華州和新罕布夏州等搖擺州開展競選活動。

海理的政治生涯始於2004年，首次參選就擊敗南卡州眾議會任期最長的州眾議員，隨後於2010年參加州長競選，並在嚴重種族歧視主義的環境中，打敗一群經驗豐富的政壇老將，成為南卡州第一位女性有色人種州長，也是美國最年輕的州長，且在2014年贏得連任。

2016年川普崛起，海理始終是黨內反川普的一員，曾形容川普是州長最不願見到的總統類型，對川普攻擊前總統布希感到丟臉，並譴責川普不願否定「3K黨」(KKK)。

然而，在川普登上總統大位後，海理一改反川普態度，同意加入他內閣，擔任駐聯合國大使。在國會暴亂後還發推文表態支持，「我為川普政府的成功引以自豪，無論是外交還是國內政策，我們該在意的是這些成功」。

川普 南卡羅來納州 共和黨

上一則

共和黨黑人參議員史考特將參選2024總統 主打團結

下一則

共和黨眾議員：擬調查庫許納與沙國關係

延伸閱讀

法官判決喬治亞州2020選舉爭議訟案報告「部分公開」

法官判決喬治亞州2020選舉爭議訟案報告「部分公開」
共和黨國會高層：考慮調查川普、庫許納與沙國關係

共和黨國會高層：考慮調查川普、庫許納與沙國關係
簽證申請大量積案 移民與難民增加也難解缺工問題

簽證申請大量積案 移民與難民增加也難解缺工問題
川普任內 中國氣球3闖美無人知？前朝官員促查

川普任內 中國氣球3闖美無人知？前朝官員促查

熱門新聞

星巴克示意圖。(Photo by S.Ratanak on Unsplash)

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

2023-02-12 14:09
報稅季節到了，2022年聯邦稅法做了一些修改，納稅人在報稅前應了解相關變化，做到按時、正確報稅。（Getty Images）

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

2023-02-07 19:11
福斯新聞網指出，Canada Goose外套價格昂貴，價格介於數百至1500美元間。（路透）

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

2023-02-12 09:02
線上生鮮和食品訂購超市Weee!本周爆出數據洩露。(截取自Weee!官網)

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

2023-02-09 13:22
美中關係緊張之際，多州紛紛推動立法禁止中國公民、中國企業購買房地產。(Getty Images)

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

2023-02-07 09:00
蔡申。(本報檔案照)

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

2023-02-10 11:58

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗