憲法限制 NBC：川普若再當選 僅能任4年 恐成攻擊重點

憲法規定總統只能擔任兩任，這個限制可能成為前總統川普在共和黨2024年初選時遭到對手攻擊的重點。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)分析，憲法規定總統只能擔任兩任，這個限制可能成為前總統川普 在共和黨 2024年初選時遭到對手攻擊的重點，因為川普如果再次當選，只能再做一任。

傳出有意問鼎白宮 的前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)先前曾公開表示，明年共和黨初選登場時，總統任期限制可能成為影響關鍵。龐培歐上個月接受新罕布夏州電台節目「早安新罕布夏」(Good Morning New Hampshir)訪問時說：「我們將提名一位體面、認真、周到且準備好要努力奮鬥八年的人選。」

報導指出，無論共和黨選民如何看待川普的任期限制，川普競選搭檔仍然頗有價值。喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)便積極爭取想成為川普的副總統人選。阿肯色州州長、前總統川普任內白宮發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)上周代表共和黨對拜登國情咨文發表回應之後，成為不少共和黨人看好的川普搭檔人選。

一名川普2020年大選競選團隊共和黨選舉策略專家分析，川普競選搭檔影響重大，因為川普如果贏得共和黨提名，川普副手將名正言順成為2028年共和黨總統候選人第一人選。這名選舉策略專家也說，絕大多數參加共和黨初選投票的選民並不為太在乎一任或兩任的差別。

報導稱，共和黨陣營評估，選民並不會單以任期限制論斷川普是否有資格再當總統，川普盟友則說，川普在四年之內完成的任務比別人在八年當中做得更多，但兩任限制已成為川普不適合代表共和黨出戰2024的論述重點。

前任白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)說，某些支持者可能願意投票給能當八年總統的川普，但如果川普只能再做四年，支持者則可能覺得不夠。穆瓦尼說，龐培歐等挑戰者喊出任期限制的說法其實非常精明，因為可以讓川普支持基礎流失幾個百分點。