戲稱佛州州長「肉丸朗」?川普否認 德桑提斯一句話反擊

前總統川普已經宣示要爭取2024總統大位，但目前共和黨內民調最高的卻是佛羅里達州州長德桑提斯。(美聯社)

前總統川普 已經宣示要爭取2024總統大位，但目前共和黨 內民調最高的卻是佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，結果「紐約時報」(NYT)披露川普私下戲稱德桑提斯為「肉丸朗」(Meatball Ron)，但川普13日在自創社群媒體Truth Social嚴加否認，表示「我根本不會為一個非常不重要的對象費心思」。

紐時12日引述匿名消息人士報導，指稱川普一直為德桑提斯取綽號，包括「肉丸朗」和「關閉朗」(Shutdown Ron)，還要求團隊提供素材。

隔日，川普反駁說：「所有假新聞都在報導，都是100%錯誤，我什麼都沒想過，一個對我來說非常不重要的話題。」

德桑提斯最近在佛州中部宣傳一項20億元的減稅方案，被記者追問川普對他含沙影射的人身攻擊時，德桑提斯四兩撥千金說：「我把時間花在為佛州人民謀福利以及對抗拜登政府。」並強調，「我不浪費時間抹黑其他共和黨人」。

事實上，被視為共和黨2024大選熱門人選的德桑提斯一直避免與頭號對手川普發生正面衝突，共和黨策士多諾瓦(Liam Donovan)說：「沒有哪位共和黨人在與川普交手時，可以表現得更強大，因此多會選擇轉移攻擊力道以避免對撞。」

但這種拖延戰術能維持多久，令人質疑；多諾瓦說：「德桑提斯和川普站在共和黨辯論舞台上，會發生什麼狀況，選民想看看他們是否有所承諾。」

過去七年來，共和黨內與川普交鋒的對手沒有人能夠遏止川普的攻擊，也無法撼動黨內高達三分之一選民對川普的堅定支持。

「對德桑提斯來說，處境非常艱難。」民主黨策士維耶特(Tommy Vietor)說，「一旦開始向川普發動猛烈攻擊，會激怒很多人—很多德桑提斯需要的選票，但面對川普攻擊，如果被視為軟弱畏縮，也會被質疑代表共和黨參選以及代表美國的總統能力。」

儘管距離共和黨提名大會還有17個月之久，但德桑提斯與川普爭取2024黨內提名，一場衝突在所難免。