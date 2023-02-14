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喬州2020大選爭議訟案報告 法官判決：部分公開

記者張聲肇／綜合報導
喬治亞州富頓郡地區檢察官威利斯，極力主張特別大陪審團有關川普支持者是否試圖推翻2020年選舉結果的報告應該全文保密。(美聯社)
喬治亞州富頓郡地區檢察官威利斯，極力主張特別大陪審團有關川普支持者是否試圖推翻2020年選舉結果的報告應該全文保密。(美聯社)

喬治亞州富頓郡高等法院法官13日判決，特別大陪審團有關川普支持者是否試圖推翻2020年選舉結果的調查報告，應予「部分公開」；這是檢方反對而媒體力促，雙方拉鋸下的妥協判決。

高院法官麥伯尼(Robert McBurney)說，14日起可公開的報告內容，包括引言和結論，以及涉及陪審團員擔憂某些證人可能作了偽證的章節。

檢察官極力主張全文保密，等他們決定起訴名單後再予公開，媒體卻聯合要求立即公布。麥伯尼在裁決書中寫道，報告中關於該起訴誰、不起訴誰的部分，暫時仍應保密，以維護程序正義。

川普加緊準備2024年競選白宮大位之際，本案及其他數件類似案件的調查進展，料將衝擊選情，因事涉他有沒有資格再擔任總統候選人。本案大陪審團耗時七個月，聽取了川普重要幕僚，如律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)及喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)和州長坎普(Brian Kemp)等人的證詞。

麥伯尼說，報告內容包括建議富頓郡地區檢察官威利斯(Fani Willis)針對2020年喬州大選前後，哪些人做了哪些事、是否該予起訴等。特別大陪審團無權起訴或判決，最後要由威利斯和一般大陪審團決定。

麥伯尼說，特別大陪審團的報告是應威利斯調查小組要求而撰寫，目的是供她參考，而調查大致由她主導。

威利斯何時向一般大陪審團陳述案情目前還不清楚，她在1月24日的聽證庭上說「很快」就會決定，但並未提供細節。

川普上月告訴美聯社，他「絕對沒有做錯事」，他「很有信心」自己不會被起訴。

川普 喬州 檢察官

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