桑托斯又說謊？席納瑪：沒對他說挺住
身陷個人誠信爭議且正接受調查的紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯(George Santos)，7日在拜登總統發表國情咨文前，被同黨籍的聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)當面狠批；他9日接受媒體採訪表示，亞利桑納州獨立派聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)在羅穆尼之後，曾安慰了他一番；但席納瑪辦公室說，席納瑪從未和桑托斯說過話。
桑托斯向Newsmax表示，羅穆尼在演講前猛烈抨擊他之後，席納瑪剛巧經過並對他說：「挺住，老弟。」桑托斯指責羅穆尼一直對少數族裔有偏見，稱席納瑪「非常有禮貌，非常好心，是個好人，不像羅穆尼自以為高高在上，老想對人說教。」
但席納瑪的發言人赫利(Hannah Hurley)向NBC新聞表示，桑托斯這番話是「謊言」，席納瑪從未與桑托斯交談過，也不知道桑托斯和羅穆尼有過互動。
桑托斯告訴Newsmax，他從未謊報資歷，「我要把我資歷這件事說清楚；我沒說過謊。說我騙人是不公平的，根本是納蘇郡共和黨想藉此製造政治轉折」。
被問及他是否得過腦瘤，桑托斯說：「我有過個人醫療問題，我不覺得需要詳細說明。但我確實有過急性腫瘤。」桑托斯2020年曾聲稱他幾年前曾與腦瘤對抗。桑托斯另曾承認對自己的背景有許多部分撒謊；目前他遭到聯邦、州、地方和國際有關單位的調查。
羅穆尼7日在國情咨文演說前，曾走近站在眾院通道的桑托斯，雙方似有口角。之後，羅穆尼談到桑托斯說：「他是個有病的小狗。根本不該在那裡。他正接受操守調查，他應該坐在後排保持安靜，而不是在總統面前炫耀。」
國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)上月表示，若操守委員會發現桑托斯承認的偽造部分背景涉及違法，將被免職。桑托斯已表示，在接受他財務等問題調查期間，將暫時迴避委員會任務。
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