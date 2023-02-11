桑托斯又說謊？席納瑪：沒對他說挺住

紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯(圖)接受媒體訪問說獨立派參議員席納瑪替他打氣，遭後者否認和他說過話。(路透)

身陷個人誠信爭議且正接受調查的紐約州共和黨 籍聯邦眾議員桑托斯(George Santos)，7日在拜登總統發表國情咨文 前，被同黨籍的聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)當面狠批；他9日接受媒體採訪表示，亞利桑納州獨立派聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)在羅穆尼之後，曾安慰了他一番；但席納瑪辦公室說，席納瑪從未和桑托斯說過話。

桑托斯向Newsmax表示，羅穆尼在演講前猛烈抨擊他之後，席納瑪剛巧經過並對他說：「挺住，老弟。」桑托斯指責羅穆尼一直對少數族裔有偏見，稱席納瑪「非常有禮貌，非常好心，是個好人，不像羅穆尼自以為高高在上，老想對人說教。」

但席納瑪的發言人赫利(Hannah Hurley)向NBC新聞表示，桑托斯這番話是「謊言」，席納瑪從未與桑托斯交談過，也不知道桑托斯和羅穆尼有過互動。

桑托斯告訴Newsmax，他從未謊報資歷，「我要把我資歷這件事說清楚；我沒說過謊。說我騙人是不公平的，根本是納蘇郡共和黨想藉此製造政治轉折」。

被問及他是否得過腦瘤，桑托斯說：「我有過個人醫療問題，我不覺得需要詳細說明。但我確實有過急性腫瘤。」桑托斯2020年曾聲稱他幾年前曾與腦瘤對抗。桑托斯另曾承認對自己的背景有許多部分撒謊；目前他遭到聯邦、州、地方和國際有關單位的調查。

羅穆尼7日在國情咨文演說前，曾走近站在眾院 通道的桑托斯，雙方似有口角。之後，羅穆尼談到桑托斯說：「他是個有病的小狗。根本不該在那裡。他正接受操守調查，他應該坐在後排保持安靜，而不是在總統面前炫耀。」

國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)上月表示，若操守委員會發現桑托斯承認的偽造部分背景涉及違法，將被免職。桑托斯已表示，在接受他財務等問題調查期間，將暫時迴避委員會任務。