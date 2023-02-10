麥康諾批評史考特 指共和黨不打算對社安金或紅藍卡設落日條款

佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員史考特提議改革社安金和聯邦醫療保險，在黨內引發波瀾。(美聯社)

拜登總統最近不斷抨擊佛羅里達州共和黨 籍聯邦參議員史考特(Rick Scott)要求國會每五年必須重新授權社安金和紅藍卡的提案；參院共和黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)9日也加入批評行列，暗指史考特提案可能影響他明年在佛州 競選連任；佛州是全國老年人口比例最高的州。

「那不是共和黨的計劃，那是史考特的計劃，」麥康諾在肯塔基州電台受訪表示，「我去年秋天就說過，共和黨若成為多數黨，並不打算對半數國人增稅，或對聯邦醫療保險(Medicare)或社安金設置落日條款。眾議院議長的看法也是如此。」

去年史考特宣布計劃時，麥康諾就試圖保持距離，認為此構想會為共和黨人帶來政治風險。他9日的評論發出明確信息：共和黨領導層不想參與該提案。

史考特去年在共和黨期中選舉表現不佳，後來又試圖挑戰麥康諾的參議院少數黨領袖職位，結果未能如願。

麥康諾9日表示，史考特角逐領導權一事，與他對史考特落日條款計劃的看法「沒有任何關係」；「我只是認為那是壞主意，」他說：「佛州的老年人比美國任一州都多，我認為他要連任的話，這個問題會是挑戰。」

面對麥康諾的批評，史考特競選連任顧問哈特林(Chris Hartline)9日推文反擊道：「史考特比麥康諾更清楚如何贏得佛州。一些華府共和黨人可以繼續複誦民主黨的謊言，但這不會阻止史考特為保守派原則而戰，而非天天向拜登屈服。」

近幾個月來，史考特與麥康諾之間的嫌隙日益明顯，最近幾周更變本加厲。史考特說，麥康諾決定讓他離開參議院商業委員會，是報復他挑戰共和黨領袖地位。

史考特和猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)月初雙雙被逐出影響力龐大的參院商業委員會。李麥克稍早支持史考特，取代麥康諾成為新任參院少數黨領袖。