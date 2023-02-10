麥康諾批評史考特 指共和黨不打算對社安金或紅藍卡設落日條款
拜登總統最近不斷抨擊佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員史考特(Rick Scott)要求國會每五年必須重新授權社安金和紅藍卡的提案；參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)9日也加入批評行列，暗指史考特提案可能影響他明年在佛州競選連任；佛州是全國老年人口比例最高的州。
「那不是共和黨的計劃，那是史考特的計劃，」麥康諾在肯塔基州電台受訪表示，「我去年秋天就說過，共和黨若成為多數黨，並不打算對半數國人增稅，或對聯邦醫療保險(Medicare)或社安金設置落日條款。眾議院議長的看法也是如此。」
去年史考特宣布計劃時，麥康諾就試圖保持距離，認為此構想會為共和黨人帶來政治風險。他9日的評論發出明確信息：共和黨領導層不想參與該提案。
史考特去年在共和黨期中選舉表現不佳，後來又試圖挑戰麥康諾的參議院少數黨領袖職位，結果未能如願。
麥康諾9日表示，史考特角逐領導權一事，與他對史考特落日條款計劃的看法「沒有任何關係」；「我只是認為那是壞主意，」他說：「佛州的老年人比美國任一州都多，我認為他要連任的話，這個問題會是挑戰。」
面對麥康諾的批評，史考特競選連任顧問哈特林(Chris Hartline)9日推文反擊道：「史考特比麥康諾更清楚如何贏得佛州。一些華府共和黨人可以繼續複誦民主黨的謊言，但這不會阻止史考特為保守派原則而戰，而非天天向拜登屈服。」
近幾個月來，史考特與麥康諾之間的嫌隙日益明顯，最近幾周更變本加厲。史考特說，麥康諾決定讓他離開參議院商業委員會，是報復他挑戰共和黨領袖地位。
史考特和猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)月初雙雙被逐出影響力龐大的參院商業委員會。李麥克稍早支持史考特，取代麥康諾成為新任參院少數黨領袖。
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