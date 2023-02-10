我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

3股指本周收跌 史指近2月最差

桑托斯又說謊？席納瑪指根本沒對他說「挺住」

記者胡玉立／即時報導
共和黨籍聯邦眾議員桑托斯。（Getty Images）
共和黨籍聯邦眾議員桑托斯。（Getty Images）

身陷個人誠信爭議且正接受調查的紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯(George Santos)7日在拜登總統發表國情咨文前，被同黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)當面狠批。他9日接受媒體採訪表示，亞利桑納州獨立派聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)在羅穆尼之後，曾安慰了他一番。但席納瑪辦公室說，席納瑪從未和桑托斯說過話。

桑托斯向Newsmax表示，羅穆尼在演講前猛烈抨擊他之後，席納瑪剛巧經過並對他說：「挺住，老弟。」桑托斯指責羅穆尼一直對少數族裔有偏見，稱席納瑪「非常有禮貌，非常好心，是個好人，不像羅穆尼自以為高高在上，老想對人說教。」

但席納瑪的發言人赫利(Hannah Hurley)向NBC新聞表示，桑托斯這番話是「謊言」，席納瑪從未與桑托斯交談過，也不知道桑托斯和羅穆尼有過互動。

桑托斯告訴Newsmax，他從未謊報資歷，「我要把我資歷這件事說清楚；我沒說過謊。說我騙人是不公平的，根本是拿騷郡共和黨想藉此製造政治轉折。」

被問及他是否得過腦瘤，桑托斯說：「我有過個人醫療問題，我不覺得需要詳細說明。但我確實有過急性腫瘤。」桑托斯2020年曾聲稱他幾年前曾與腦瘤對抗。桑托斯另曾承認對自己的背景有許多部分撒謊；目前他遭到聯邦、州、地方和國際有關單位的調查。

羅穆尼7日在國情咨文演說前，曾走近站在眾議院通道的桑托斯，雙方似有緊張交談。之後，羅穆尼談到桑托斯說：「他是個有病的小狗。根本不該在那裡。他正接受操守調查，他應該坐在後排保持安靜，而不是在總統面前炫耀。」

國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)上月表示，若操守委員會發現桑托斯承認的偽造部分背景涉及違法，將被免職。桑托斯已表示，在接受他財務等問題調查期間，將暫時迴避委員會任務。

共和黨 國情咨文 參議員

上一則

快看世界／名人瘋推「冰浴」 專家：好處被誇大

延伸閱讀

曾鬧911醜聞 桑托斯邀911搜救員出席國情咨文 惹議

曾鬧911醜聞 桑托斯邀911搜救員出席國情咨文 惹議
紐約州國會眾議員桑托斯資歷造假不實 暫時迴避參加眾院委員會

紐約州國會眾議員桑托斯資歷造假不實 暫時迴避參加眾院委員會
71%長島選民：造假議員桑托斯該辭職

71%長島選民：造假議員桑托斯該辭職
紐約最新民調 7成認造假議員應辭職…長島人最討厭桑托斯

紐約最新民調 7成認造假議員應辭職…長島人最討厭桑托斯

熱門新聞

報稅季節到了，2022年聯邦稅法做了一些修改，納稅人在報稅前應了解相關變化，做到按時、正確報稅。（Getty Images）

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

2023-02-07 19:11
紐瓦克機場3日上午發生兩架客機相撞事故。(圖截取自推特用戶@balasankaran)

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

2023-02-04 11:27
馬斯克經常工作到深夜、睡很少，身體經常疼痛，對他往後經營公司，已成為一大挑戰。(路透)

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

2023-02-06 09:22
邊疆航空推出夏季399元「吃到飽」機票，但託運行李等費用需另計。(美聯社)

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

2023-02-03 14:38
線上生鮮和食品訂購超市Weee!本周爆出數據洩露。(截取自Weee!官網)

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

2023-02-09 13:22
美中關係緊張之際，多州紛紛推動立法禁止中國公民、中國企業購買房地產。(Getty Images)

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

2023-02-07 09:00

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有
社安制度、聯邦醫保快破產 兩黨協商走不通？

社安制度、聯邦醫保快破產 兩黨協商走不通？
加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品

加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品